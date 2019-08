Cancro, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle del cancro per il mese di ottobre 2019? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2019 su amore, lavoro e salute. In amore le cose migliorano in questo periodo e c’è maggiore spazio per i sentimenti. Nel lavoro si chiede qualcosa di più ma dal giorno 8 si registra un recupero. La salute va bene grazie a Urano, Mercurio e Venere in aspetto positivo. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL CANCRO DI OTTOBRE 2019: ECCO COSA CI DICONO LE STELLE SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti, a partire dal giorno 8 di ottobre 2019 arrivano delle opportunità per i nati sotto il segno del cancro. Dunque migliora la vita di coloro che sono in coppia, tranne nel caso in cui ci sia stata frattura molto profonda. In questo momento dell’anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci si può riavvicinare a qualcuno ma è anche possible fare nuovi incontri. E’ possibile pensare alla convivenza o al matrimonio, da programmare per maggio 2020, quando le stelle saranno dalla parte del cancro. Chi ha vissuto una separazione e per questo gli ultimi due anni sono stati difficili, deve sapere che ora ci si rimette in carreggiata pian piano. Unica nota negativa sono alcuni problemi che possono sorgere con la famiglia del proprio partner.





LAVORO – Anche dal punto di vista lavorativo si recupera a partire dall’8 ottobre 2019, mentre i giorni che precedono questa data possono essere tesi. Il cancro chiede qualcosa in più dal punto di vista del lavoro. Purtroppo a frenarlo c’è Saturno in aspetto contrario dallo scorso anno. Dunque non sono mancati scontri frequenti e le difficoltà nelle attività quotidiane. C’è voglia di cambiare anche a causa di problemi con collaboratori o soci. Anche se le cose si stanno sistemando con calma, i nati sotto questo segno sono intimoriti perché non vogliono sbagliare. Paolo Fox, con il suo oroscopo, fa sapere che alcuni sono esasperati e vogliono rinnovarsi. Altri invece potranno essere alle prese con problemi dal punto di vista economico. E’ ora di dare spazio a progetti nuovi che diventeranno concreti solo nel 2020.

SALUTE – Come va la salute a ottobre 2019 per i nati sotto il segno del cancro? Le stelle proteggono il segno e sono favorite le cure grazie all’aspetto positivo di Urano, Venere e Mercurio. Alla fine di ottobre anche il Sole subentrerà. Non mancano però agitazione e problemi allo stomaco.