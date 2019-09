Capricorno, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: ecco cosa ci dicono le stelle

Cosa ci dicono le stelle del capricorno per il mese di ottobre 2019? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox con tutte le previsioni su amore, lavoro e salute dei nati sotto questo segno. In amore è un mese buono per le coppie che vogliono fare un passo in più. Nel lavoro ci si sente un po’ affaticati ma serve qualche conferma. Dal punto di vista della salute, questo segno ha bisogno di starsene un po’ per i fatti propri. Per leggere l’oroscopo del capricorno del 2019 di Paolo Fox, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL CAPRICORNO DI OTTOBRE 2019: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE AI NATI SOTTO QUESTO SEGNO

AMORE – I sentimenti sono forti in questo periodo dell’anno per il capricorno. Ottobre 2019 è un mese di forza per le coppie che pensano a un passo importante. Chi è solo, ma cerca una persona da avere al proprio fianco, può contare su un cielo positivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi si è separato al momento sta bene anche per conto proprio, ma non bisogna pensare che la felicità si possa ottenere solo così. Bisogna mettersi in gioco per vivere emozioni nuove, e questo cielo lo consente. Sono favoriti gli incontri a ottobre 2019 grazie ai pianeti favorevoli. Non è escluso il ritorno di una persona dal passato.





LAVORO – Nel lavoro non mancherà la fatica, soprattutto nei momenti di tensione. Il capricorno, a ottobre 2019, avrebbe bisogno di qualche conferma in più, anche se negli ultimi mesi c’è stato un nuovo accordo, un progetto. Chi ha fatto qualche richiesta in passato, potrà ricevere una risposta a partire dal 23 del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese è un po’ teso ma in compenso sarà anche produttivo. E’ la condizione ideale per gli studenti alle prese con gli esami, e per loro le giornate migliori saranno il 10, l’11, il 15 e il 16 del mese. Il capricorno in questo periodo è molto convincente, persuasivo, nei confronti degli altri. Nei giorni fortunati perciò si può fare una richiesta, oppure dopo il giorno 23. Ci sono momenti da non sottovalutare per ottenere ciò che si vuole.

SALUTE – I nati sotto il segno del capricorno, a ottobre 2019, hanno bisogno di starsene da soli, di recuperare un po’ di energie. Un po’ di meditazione può essere quello che ci vuole in questo periodo. Nei fine settimana possono esserci maggiori difficoltà che però verranno superate velocemente. Con l’avvicinarsi della fine di quest’anno, gli esiti di cure e terapie, ma anche di diete, tendono a migliorare.