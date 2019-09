Pesci, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa ci rivelano le stelle ?

Scopriamo cosa succederà ai nati sotto il segno dei pesci a ottobre 2019, con l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore si potranno fare incontri importanti a partire dal giorno 8 e i sentimenti tornano a essere importanti. Nel lavoro le cose migliorano e finalmente, dopo tanto lottare, si riesce a ottenere qualcosa. La salute migliora e si torna a essere attivi, le cure danno dei risultati. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OTTOBRE 2019 DEI PESCI: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE?

AMORE – In amore finalmente i sentimenti tornano a essere un punto di riferimento importante. Chi è solo, a partire dal giorno 8 potrà fare incontri importanti. Non è escluso che torni qualcuno dal passato a far battere il cuore ai nati sotto il segno dei pesci. Le coppie che hanno affrontato dei momenti di difficoltà possono cercare di risolvere la situazione facendo un passo indietro e liberando la mente e il cuore dai problemi. Chi da diverso tempo rimanda una decisione, a ottobre 2019 può finalmente uscire allo scoperto e dichiarare le proprie scelte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con l’avvicinarsi della fine del 2019 migliorano non solo i sentimenti di amore, ma anche i rapporti con i familiari. In amore ci si può rimettere in gioco grazie a questo cielo. Intorno al 20 arriva una sorpresa.





LAVORO – In ambito lavorativo i pesci, nel mese di ottobre 2019, possono ricominciare a respirare. Negli ultimi mesi è stato necessario lottare più del dovuto. Ci si avvicina alla fine dell’anno che sarà positiva per questo segno. Secondo l’orscopo di Paolo Fox, gli imprenditori che si sono liberati di collaborazioni sbagliate e poco utili possono diventare protagonisti assoluti. Buona è la situazione che si prospetta nei mesi a venire per chi ha rapporti con la clientela. Vanno bene anche i nati sotto il segno dei pesci che devono affrontare degli esami, delle prove. Verso il 23 ottobre 2019 può arrivare qualche soddisfazione e ci si può preparare a un grande recupero. Sono favoriti i cambiamenti in questo periodo dell’anno.

SALUTE – Anche la salute migliora in questo mese di ottobre 2019. Chi nei mesi precedenti ha iniziato una terapia, può raccoglierne i frutti e stare meglio. Il recupero migliorerà man mano che ci si avvicina alla fine di questo anno. Anche chi ha avuto un problema serio può riprendersi. I pesci che si sono agitati particolarmente per problemi in famiglia o nel lavoro, si tranquillizzeranno visto che le cose tornano a remare nel verso giusto.