Scorpione, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Scopriamo cosa succederà ai nati sotto il segno dello scorpione nel mese di ottobre 2019. L’oroscopo di Paolo Fox ci fornisce delle previsioni dettagliate su amore, lavoro e salute. In amore è un mese ricco di passione. Nel lavoro le cose finalmente iniziano a girare nel verso giusto. La salute va bene grazie ai pianeti dalla parte di questo segno. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLO SCORPIONE DI OTTOBRE 2019, ECCO COSA ACCADRA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Per i nati sotto il segno dello scorpione, sarà un mese molto intenso quello di ottobre 2019. Infatti Mercurio e Venere sono in ottimo aspetto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento molto passionale. Le coppie che hanno vissuto un momento di difficoltà ad agosto, per fortuna a ottobre 2019 tornano a essere serene. Coloro che invece in estate hanno concluso una relazione, in autunno potranno ricevere una buona notizia. Si può fare un incontro molto coinvolgente, e addirittura si può prendere una decisione importante per la vita. E’ importante che lo scorpione si viva le emozioni senza allontanarle per paura. E’ importante superare il passato per affrontare con ottimismo il futuro. Meglio evitare i ripensamenti. Le coppie forti possono costruire qualcosa di importante.





LAVORO – Dal punto di vista lavorativo qualcuno ha dato inizio a una nuova attività o ha proceduto con una ristrutturazione. Ora per fortuna le cose arrivano a una conclusione. Lo scorpione deve sfruttare il cielo di ottobre 2019. Venere infatti inizia un transito davvero positivo nel segno a partire dal giorno 8 del mese. Per quanto riguarda Mercurio, entra nel segno dal 3. E’ un periodo di rinascita, possono arrivare nuovi incarichi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, finalmente si può ottenere qualcosa in più. Il momento più difficile è stato superato. Qualche mese fa lo scorpione aveva voglia di cambiare e ora per fortuna le cose vanno bene. Chi da poco ha iniziato qualcosa, si sente soddisfatto. E’ un buon momento per sbloccare anche affitti, vendite. Insomma, è il momento buono per concludere affari.

SALUTE – A ottobre 2019 lo scorpione non ha pianeti contro, a parte Urano che è in opposizione. Per questo motivo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento di forza per superare dei problemi di salute. Il Sole dal giorno 23 entra nel segno portando maggiore energia. E’ importante cercare di non stancarsi con pensieri legati al passato pensando invece al futuro.