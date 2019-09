Camilla Parker Bowles sullo yacht prende il sole in costume verde ma è senza Carlo (Foto)

Vacanze sul finire dell’estate per Camilla Parker Bowles che ha scelto la Sardegna per i bagni di sole ma in assenza del principe Carlo d’Inghilterra (foto). La rivista Chi mostra le foto della duchessa di Cornovaglia in costume verde, intero, rilassata, mentre riflette chissà su cosa. I paparazzi l’hanno sorpresa a bordo di uno yacht, l’imbarcazione lussuosa Leander G, molto amata dai reali inglesi che hanno rinunciato da tempo allo yacht reale Britannia. Quattro giorni di vacanza per Camilla, pochi ma giusti evidentemente per ricaricarsi del tutto in vista degli impegni pubblici accanto a suo marito. Subito dopo l’abbronzatura la Parker Bowles è salita su un aereo destinazione Balmoral. La vacanza sembra però aver fatto innervosire non poco la regina Elisabetta, per questo la duchessa ha deciso di partire subito per la località dove ancora risiede in questo periodo estivo la suocera.

LA REGINA ELISABETTA INFASTIDITA DALLA VACANZA DI CAMILLA PARKER SENZA CARLO

Lo yacht su cui si è rilassata la duchessa ha costeggiato per due giorni i mari della Corsica e poi ha viaggiato da Capo d’Orso all’isola di Caprera per poi finire la sua fuga in aeroporto verso Balmoral. Vacanze da single prima di tornare agli impegni di corte, perché sembra che la prossima stagione sarà per lei carica di appuntamenti ufficiali.

La duchessa di Cornovaglia che ha preso il posto di Lady Diana accanto al principe Carlo d’Inghilterra ma non nel cuore dei sudditi inglesi per quattro giorni si è lasciata cullare dalle onde godendo di una vista meravigliosa. Evidentemente il principe era impegnato e non ha potuto accompagnarla. Vacanza breve ma intensa, da sola, giusto il tempo di far storcere il naso alla Regina Elisabetta, quasi quanto Meghan Markle.