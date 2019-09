Per baby Archie un vestitino H&M da 10 euro che va già a ruba

Le foto e i video della prima uscita pubblica ufficiale di baby Archie con mamma e papà stanno facendo in queste ore il giro del mondo e ovviamente, si scruta ogni dettaglio delle scelte fatte da mamma Meghan. Chiaramente occhi puntati anche sul look del piccolo Archie. Per la sua prima uscita in Africa, mamma Meghan ha scelto un abitino a righe alla portata di tutti. Si tratta di un abito H&M molto semplice che fa parte di una collezione low cost. Pensate che il prezzo di partenza iniziale del vestitino bianco e azzurro è di circa 19 euro. Al momento però, almeno in Italia, il vestitino scelto per il piccolo Archie, si può comprare a soli 9,90. Un prezzo stracciatissimo, come si suol dire! Ed è anche per questo che il vestitino è già andato a ruba come del resto capita spesso quando i componenti della famiglia reale indossano qualcosa. Le mamme inglesi vogliono ispirarsi il più possibile alle scelte fatte da Kate, o in questo caso da Meghan. Inutile dire che le immagini del piccolo hanno davvero fatto il giro del mondo e tutti hanno notato anche la somiglianza tra il bambino e suo papà Harry che alla sua età era praticamente identico a suo figlio.

MEGHAN MARKLE SCEGLIE UN VESTITO H&M PER IL PICCOLO ARCHIE

Il vestitino è un set composto da body a maniche corte in jersey con l’abbottonatura in alto e salopette in cotone biologico con tasche e bretelle.

Non possiamo però fare a meno di notare che Meghan ha scelto per il suo piccolo Archie un dettaglio che praticamente è costato di più del vestito! Parliamo di calzini del bambino: calzini firmati Bon Point da 13 sterline, ovvero poco più di 14 euro.

Che ne pensate del look del piccolo Archie, mamma Meghan promossa o bocciata per le scelte fatte?