Leone, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: scopriamo cosa succederà

Cosa succederà ai nati sotto il segno del leone a novembre 2019? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2019 su amore, lavoro e salute. In amore bisogna cercare di non riversare i problemi di lavoro e di non alimentare le tensioni di coppia. Nel lavoro non manca la competizione e le pressioni che ne derivano. La salute non è al massimo e dunque bisogna evitare situazioni stancanti e che portano agitazione. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

LEONE, L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – I sentimenti possono subire l’influenza negativa dei problemi legati al lavoro o a questioni economiche. E’ necessario però cercare di essere calmi e di evitare le polemiche. In questo periodo dell’anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di novembre 2019, è molto alto il rischio di chiudere una storia soprattutto a causa di critiche e incomprensioni. Possono tornare a galla vecchi dissapori, in particolare con persone dello scorpione e del toro. Un ex può arrivare dal passato facendo delle richieste. Che dire invece delle storie che nascono in questo momento? Secondo Paolo Fox possono essere una rivalsa. E’ anche alto il rischio di tradimento da parte del leone, se c’è insoddisfazione. Se si devono chiarire delle situazioni in famiglia, meglio sfruttare le giornate tra il 18 e il 21 del mese.





LAVORO – In ambito lavorativo non mancano le pressioni dovute alla competizione. Dunque le polemiche possono essere abbastanza frequenti da parte del leone, soprattutto se si pensa di non poter agire come si vorrebbe. Chi ha lasciato delle questioni irrisolte nel mese precedente, a novembre 2019 possono tornare a galla. Dunque l’oroscopo di Paolo Fox non esclude discussioni con un gruppo, un collega se non addirittura con il capo. C’è da dire però che i nati sotto questo segno, nel complesso, hanno una situazione abbastanza buona. Il giorno 11 del mese può esserci una forte tensione. Se un contratto non viene rinnovato bisogna cercare di mettersi l’anima in pace e capire che bisogna cambiare strada.

SALUTE – Le tensioni che il leone si porta avanti già da ottobre fanno capolino anche a novembre 2019. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese è meglio evitare situazioni stancanti come viaggi e discussioni. L’agitazione non manca soprattutto nell’ultima settimana di questo mese. Bisogna tenere sotto controllo il nervosismo e l’ansia, che possono portare a tachicardia. Insomma, il leone deve cercare di stare calmo per affrontare tutto al meglio.