Bilancia, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: ecco quali sono le previsioni

Come andranno le cose per i nati sotto il segno della bilancia a novembre 2019? Possiamo scoprirlo con l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore attenzione se di recente c’è stata una crisi: è ora il momento di recuperare prima che sia troppo tardi. Nel lavoro i nati sotto questo segno potrebbero decidere di mettere un punto alle situazioni che non vanno più bene. La salute è caratterizzata da una forma fisica instabile e le preoccupazioni si fanno sentire. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’ AI NATI SOTTO IL SEGNO DELLA BILANCIA SECONDO LE STELLE

AMORE – Come vi abbiamo anticipato, chi ha vissuto una crisi di recente dovrà cercare di risolvere la situazione in questo periodo, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. In questo periodo la bilancia sta vivendo un periodo di cambiamenti che riguarda vari ambiti. Il nervosismo rende difficili i rapporti con i parenti, soprattutto se ci sono delle questioni relative alla divisione di beni o comunque economiche. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per la bilancia a novembre 2019 è fondamentale la cautela. Attenzione in amore a non compiere passi falsi come un tradimento, perché si potrebbe essere scoperti. Difficili sono anche le qustioni tra ex, soprattutto se ci sono decisioni da prendere relative ai figli o ai beni. E’ il momento di prendere decisioni drastiche.





LAVORO – Anche le lavoro è tempo di scelte repentine per la bilancia. A novembre 2019, infatti, i nati sotto questo segno potrebbero decidere di chiudere le situazioni che non vanno più bene. Se non ci si trova bene in un’azienda, è il caso di guardarsi intorno per cercare altro. Problemi possono sorgere per chi lavora in un gruppo o in famiglia. Infatti emerge la necessità di ridefinire il proprio ruolo ma anche le proprie aspirazioni. Alcuni, in questo caso, potrebbero decidere di mandare tutto all’aria. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a novembre 2019 la bilancia può scegliere di chiudere ciò che non va avendo la sensazione di liberarsi di un peso. Alcuni possono scegliere di vendere o anche di acquistare. In questo caso il cielo aiuta. La prudenza però non deve mai mancare. Dunque è un momento di trasformazione difficile ma importante.

SALUTE – In questo ambito la bilancia non è al massimo della forma fisica a novembre 2019. I problemi e le preoccupazioni incidono sulla salute. Dunque attenzione agli eccessi in questo momento dell’anno.