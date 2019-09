Scorpione, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: ecco cosa succederà

Scopriamo cosa succederà allo scorpione nel mese di novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore il cielo è favorevole per pensare a una convivenza o a un matrimonio. Nel lavoro le cose vanno bene e possono esserci delle situazioni davvero interessanti grazie a questo cielo. La salute per fortuna migliora rispetto ai mesi precedenti. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE AI NATI SOTTO IL SEGNO DELLO SCORPIONE

AMORE – In amore queste stelle suggeriscono di pensare alla convivenza o al matrimonio. Dunque lo scorpione può andare contro corrente e organizzare le nozze nel periodo invernale, perché no! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox però, alcuni nati sotto il segno dello scorpione tendono a inseguire persone che non sono chiare nei loro sentimenti. Dunque si è sempre in agitazione e questa viene scambiata per passione. Chi ha vissuto una separazione finalmente può tornare a fidarsi degli altri e a innamorarsi. Dal 19 di questo mese inizia il transito di Marte nel segno, e anche la Luna da lunedì 25 è in ottimo aspetto. Questo fa aumentare la passione. Dunque la sensualità è molto evidente. C’è chi farà progetti importanti e anche chi vuole un figlio può contare su queste stelle. Attenzione però alle tentazioni.





LAVORO – Anche nel lavoro il cielo favorisce lo scorpione a novembre 2019. Gli ultimi mesi di questo anno in corso sono davvero importanti. Solo Urano è in opposizione ma questo potrebbe non essere un male. Infatti spinge i nati sotto questo segno a un cambiamento, sbloccando situazioni che possono essere un ostacolo alla realizzazione di sé. La propria professionalità può farsi valere anche in un’altra azienda. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un periodo positivo per chi fa un lavoro creativo. Gli studenti sono favoriti. Mercurio sarà nel segno per tutto questo mese e anche il Sole aiuta fino al 22. E’ un periodo positivo anche per le compravendite. Chi ha chiuso qualcosa ora si sente più sereno. Grazie a queste stelle ci si può concedere anche un regalo, una gratificazione.

SALUTE – Nei mesi precedenti lo scorpione non è stato al massimo della forma. Alcuni hanno vissuto un forte dispiacere oppure non sono stati bene. A novembre 2019 finalmente le cose migliorano un po’ secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Attenzione però ai bruciori e alle irritazioni, punto debole di questo segno e manifestazione fisica di emozioni non espresse.