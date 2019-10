Letizia di Spagna: capelli mossi e accessori dorati, la regina conquista tutti (Foto)

Letizia di Spagna torna in scena per un nuovo evento con re Felipe, insieme hanno partecipato ai festeggiamenti per i 30 anni del giornale El Mundo al Westin Palace a Madrid (foto). Bellissima ancora una volta la regina Letizia ha conquistato tutti, ha incantato tutti puntando ancora sul rosso, il suo colore preferito. L’ex giornalista si è ritrovata di nuovo tra i suoi ex colleghi e ha voluto incantare tutti. Ci è riuscita benissimo, ha davvero lasciato il segno nonostante l’abito già visto in un’altra occasione. Anche Letizia Ortiz come Kate Middleton non si preoccupa di indossare gli stessi abiti per eventi diversi e questa volta ha scelto l’abito rosso che le scopre le spalle, il suo punto di forza, creato dallo stilista Roberto Torretta. Già visto in occasione del viaggio in Argentina dello scorso marzo. E’ evidente che la Ortiz si senta a suo agio con quel rosso intenso che mostra parte della sua schiena e mette in luce la tonicità del suo corpo. Capelli e accessori hanno completato il look davvero perfetto.

LETIZIA ORTIZ PERFETTA ALLA SERATA DI GALA DE EL MUNDO AL CENTRO DI MADRID

Capelli ondulati che in parte le coprono in viso lasciando scoperto con maestria l’altro lato. Leggermente ondulati, una piega perfetta per il suo taglio di media lunghezza. Il make up che mette in evidenza gli occhi lasciando le labbra di un colore più naturale ma lucide.





Accessori dorati, sandali e clutch e l’ex giornalista non ha avuto rivali per tutta la serata. Cinque anni fa è diventata regina e con il passare del tempo aggiunge sempre più fascino. L’abbiamo vista con i suoi tanti outfit e con i vari brand utilizzati, da quelli più economici come Zara alle firme più prestigiose. Dagli abiti per le gran serate da regina a quelli casual, sportivi, per accompagnare le sue figlie a scuola. Non sbaglia quasi mai, sceglie sempre tutto con cura e senza eccessi.