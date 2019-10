Harry d’Inghilterra si commuove parlando di suo figlio Archie (Foto)

La paternità cambia quasi tutti gli uomini e il principe Harry è tra questi, l’ha dimostrato già al momento della nascita del suo Archie ma l’ha fatto ancora commuovendosi durante l’evento WellChild Awards 2019 (foto). Harry è un vero principe, ha già difeso sua moglie Meghan Markle dagli attacchi mediatici annunciando querele e creando un precedente nella famiglia reale. Il protocollo gli impone di non mostrare le sue emozioni e lui in tutta risposta in pubblico si lascia andare, a stento trattiene le lacrime parlando di suo figlio Archie. Durante il suo discorso ha dovuto fare una breve interruzione per non piangere; la sua trasformazione è evidente. È un marito e un padre profondamente innamorato. L’evento benefico rivolto ai bambini a cui ha partecipato ieri a Londra ha mostrato il volto più tenero del principe d’Inghilterra.

IL PRINCIPE HARRY D’INGHILTERRA IN LACRIME DURANTE IL SUO DISCORSO

Sul palco ha ricordato il giorno in cui solo lui e Meghan sapevano di aspettare un figlio: “Un anno fa, anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare” è in questo momento che ha dovuto fermarsi e abbassare la testa, commosso e sorretto dagli applausi della platea che comprendeva la sua emozione. Ha poi ripreso il discorso sorridendo e ringraziando.

E’ sempre stato il più ribelle della famiglia e in modo dolce continua ad esserlo, come quando ha dimenticato il rigido protocollo reale parlando della sua felicità e quella di Meghan subito dopo la nascita di Archie. Chissà cosa penserà la regina Elisabetta del suo adorato nipote così sensibile.