Il piccolo Archie è identico a papà Harry alla sua età, il commento di Meghan alla sua disinvoltura (Foto)

A quasi cinque mesi Baby Archie mostra tutta la sua somiglianza al papà Harry, capelli e sopracciglia sembrano rossi e la pelle del piccolo è ovviamente chiarissima (foto). Il primo impegno in pubblico per il figlio del principe d’Inghilterra e Meghan Markle ha inevitabilmente scatenato tutti alla ricerca del dettaglio ma prima di tutto è la tenerezza della famiglia reale che spicca e conquista. Gli esperti dicono che Archie somiglia al suo papà anche nelle espressioni ma gli occhi scuri e vivaci sembrano proprio quelli della sua bellissima mamma. Il prossimo 6 ottobre Archie compirà cinque mesi, il suo primo tour all’estero è anche la sua prima uscita ufficiale in pubblico dopo il battesimo. Complice il lungo viaggio e i tanti impegni dei duchi in Sudafrica lui si è fatto attendere un po’ ma dopo avere catalizzato su di sé l’attenzione adesso è caccia alle foto del passato.

ARCHIE E MEGHAN MARKLE COME HARRY E LADY DIANA

Le foto di Archie, Meghan ed Harry in Sudafrica

Se il capellino di lana di Archie ha attirato l’attenzione ricordando la foto di Lady D ed Harry che la stessa Meghan aveva pubblicato sui social nel giorno del compleanno del marito, adesso è la dolce somiglianza tra padre e figlio a emozionare tutti. E’ bellissimo Archie e del tutto a suo agio davanti a telecamere e fotografi, tanto che Meghan ha commentato qualcosa del tipo “E’ già una vecchia volpe”.





Salopette a righine bianche e azzurre di un brand per tutti, H&M da quasi 15 sterline, maglietta bianca e non c’è dubbio che l’outfit di Archie sarà adottato da molte mamme. Anche il nasino sembra quello del principe ma immaginiamo che con il passare dei mesi le trasformazioni saranno molte, come accade per ogni bambino. Per il suo primo giorno da vero protagonista Baby Archie ha incontrato l’Arcivescovo di Cape Town Desmond Tutu. Adesso c’è solo sa scoprire se Archie sarà spesso presente in braccio alla mamma o dovremo accontentarci solo di qualche apparizione.