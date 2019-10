William e Kate dolcissimi in ospedale con i bambini malati di tumore: giocano e chiacchierano con loro (FOTO)

Le foto del viaggio di William e Kate in Pakistan hanno fatto il giro del mondo. Ma ci sono alcune immagini che hanno davvero commosso tutti. Ci riferiamo in particolare alla visita che la duchessa e il duca di Cambridge hanno fatto presso l’ospedale Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital. Kate Middleton e suo marito sorridenti e dolcissimi, hanno passato molto tempo in reparto per stare in compagnia dei piccoli pazienti malati di cancro. Hanno giocato con loro, hanno chiacchierato, hanno persino finto di prendere il te come probabilmente fanno spesso anche la piccola Charlotte a casa. Loro che di bambini se ne intendono, hanno deciso di regalare sorrisi a chi sta soffrendo e combattendo contro una battaglia difficile dalla quale spesso si esce sconfitti. Le foto di William e Kate hanno fatto ovviamente, anche in questo caso, il giro del mondo. Ed è grande la commozione nel vedere William negli stessi posti in cui anche mamma Diana aveva fatto le stesse cose. Del resto i figli di Lady Diana prendono grande ispirazione da lei e da quello che ha fatto per i bambini malati e sperano di poter davvero continuare le sue missioni.

Tra qualche pagina da colorare, il gioco del dottore e due chiacchiere, di certo i bambini sono stati onorati di ricevere la visita di William e Kate!

WILLIAM E KATE FANNO VISITA AI BAMBINI MALATI DI TUMORE IN OSPEDALE

18 mesi prima di morire Lady Diana aveva fatto visita allo stesso ospedale dove ieri William e Kate si sono recati. In questo viaggio la presenza di Lady Diana si sente eccome; anche Kate ha cercato di imitare lo stile di sua suocera con gli abiti e gli accessori. Un modo per portare Diana sempre nella loro vita e ricordare al mondo intero quello che ha fatto da sola, contro tutti.

Terminata la visita in ospedale, Will e Kate si sono recati alla moschea Badshahi.