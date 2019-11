Bilancia, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox, scopriamo cosa succederà ai nati sotto il segno della bilancia nel corso del mese di dicembre 2019, prendendo in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore questo periodo si rivela un po’ polemico e ci sono delle coppie che vivono una crisi. Nel lavoro si potrebbe decidere di abbandonare qualcosa, possono esserci contrasti con i colleghi. La salute non è delle migliori e potrebbe esserci qualche disagio durante le feste. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’oroscopo di Paolo Fox della bilancia di dicembre 2019: cosa succederà in amore, lavoro e salute?

AMORE – In amore, come vi abbiamo anticipato, la bilancia potrebbe essere più polemica del solito nelle prime tre settimane. Ovviamente non vale in assoluto per tutti e dipende dalla situazione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a dicembre 2019 c’è comunque un po’ di fiacca, forse anche a causa di problemi di tipo pratico. Le coppie che vivono un momento di forte crisi potrebbero decidere di chiudere nell’arco di pochi mesi. Le coppie che sono convolate a nozze da poco più di un anno, mettono in discussione la disponibilità da parte dell’altro più che l’amore. La passione deve essere mantenuta viva. Molto importante è confrontarsi sempre nella coppia, parlare, ma è possibile che ci si trovi di fronte una persona che parla senza ascoltare. I nati sotto il segno della bilancia che vivono due relazioni parallele devono stare davvero molto attenti. Meglio fare una scelta nel giro di poco tempo. Per fortuna nell’ultima parte del mese le cose migliorano. Il 28 potrebbe esserci addirittura un ritorno di fiamma.





LAVORO – In questo ambito per la bilancia, a dicembre 2019, può risultare difficile portare avanti delle situazioni che non piacciono più. Alcuni potrebbero addirittura abbandonare un programma. Chi pensa di valere potrebbe sentirsi molto arrabbiato con un’azienda che sembra averlo dimenticato. I pianeti sono in agitazione e questo porta a problematiche e scontri con superiori e colleghi. E’ un periodo di cambiamento ma non sempre ben accetto. Attenzione però a non lasciare il certo per l’incerto perché si rischia di fare il passo più lungo della gamba. Ci sono anche delle questioni relative al denaro da considerare. Meglio farsi consigliare da qualcuno.

SALUTE – Dal punto di vista della salute il mese di dicembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non è dei migliori. Durante le feste si può avere qualche disagio, meglio quindi non affaticarsi troppo.