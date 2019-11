Cancro, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: tutte le previsioni per la fine dell’anno

Scopriamo quali sono le previsioni per la fine dell’anno del cancro con l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 su amore, lavoro e salute. In amore il cancro vive un po’ di pesantezza a causa di proprie insicurezze o per complicazioni che arrivano dall’esterno. Nel lavoro ci sono situazioni che non si riesce più a sopportare ma è meglio evitare di fare scelte troppo azzardate. Dal punto di vista della salute, la prima parte del mese può essere molto impegnativa ma poi Marte aiuterà. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI DICEMBRE 2019 DEL CANCRO: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – La pesantezza si farà sentire a dicembre 2019 per il cancro. La causa è da ricercare nelle insicurezze interiori oppure i complicazioni derivanti dall’esterno della coppia. Dunque, in questo periodo dell’anno, le coppie saranno messe alla prova. L’oroscopo di Paolo Fox fa sapere però che molte cose potranno cambiare e forse dare subito una risposta non è la decisione migliore. Ci sono dei progetti che potranno essere realizzati il prossimo anno, e in alcuni casi è meglio attendere. Diversa è la situazione per chi ha una relazione non ufficiale, che può trovarsi in imbarazzo. Chi si è separato non è pronto a fidarsi. Ci sono poi i nati sotto il segno del cancro con il piede in due scarpe, in attesa che siano le altre persone a prendere una decisione nonostante il disagio che provano. Le coppie che si amano dovranno invece affrontare delle spese o problemi in famiglia. La pazienza non deve venire a mancare.





LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, a dicembre 2019 il cancro non riesce più a sopportare determinate situazioni. Ma siamo sicuri che mandare tutto all’aria sia la scelta giusta? Nel corso dell’estate, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto questo segno hanno chiuso qualcosa, o ancora hanno cercato nuovi progetti. Alla fine dell’anno si comprenderà qual è la strada giusta. Bisogna stare in allerta intorno al 13 dicembre 2019, giorno in cui la prudenza è d’obbligo. Se ci sono questioni legali o economiche in piedi, forse accettare una mediazione può essere la giusta decisione. Il cancro deve stare attento con i grandi investimenti perché potrebbero rivelarsi azzardati.

SALUTE – In questo ambito il cancro può vivere le prime due settimane di dicembre 2019 in maniera molto faticosa. Per fortuna Marte è in buon aspetto e potrà essere di aiuto nel superare questo momento. Attenzione a non scoraggiarsi intorno al 13 del mese. Meglio frequentare persone positive e allegre.