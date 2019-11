Scorpione, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: quali sono le previsioni di fine anno?

Con l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019, scopriamo quali sono le previsioni di fine anno per i nati sotto il segno dello scorpione, considerando l’amore, il lavoro e la salute. In amore chi ha appena iniziato una relazione può scoprire che è importante e c’è motivazione maggiore anche per i single. Il lavoro può essere caratterizzato da una liberazione con l’arrivo di qualcosa di nuovo grazie al buon aspetto dei pianeti. La salute vede una rinascita, e chi vive un problema potrà migliorare. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 dello scorpione: cosa succederà in amore, lavoro e salute?

AMORE – In amore si rivelano importanti le relazioni nate di recente e anche quelle nate per gioco possono trovare nuova linfa. Dunque lo scorpione deve aprire il proprio cuore e lasciarsi scoprire da chi ha accanto. E’ in questo momento che questo segno potrebbe avere di fronte una persona con cui potersi aprire. Chi è solo è molto motivato nella ricerca di un amore, anche se ovviamente tutto dipende dalle singole persone. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a dicembre 2019 lo scorpione potrebbe decidere sia di vivere una bella relazione solida che di buttarsi in qualcosa di meno impegnativo. Il cielo a Natale è molto interessante. Anche il Capodanno viene vissuto con serenità, e può essere di buon auspicio per il 2020.





LAVORO – Nel lavoro a fine anno lo scorpione ha la possibilità di riscattarsi, di buttarsi in qualcosa di nuovo liberandosi del passato poco gradevole. Per fortuna a dicembre 2019 i pianeti sono dalla parte di questo segno. Giove, Venere e Marte sono in buon aspetto. Non mancano i cambiamenti già da qualche tempo, e c’è la voglia di lavorare da un’altra parte. Chi ha avviato una nuova attività può vedere qualche guadagno in più. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento possono esserci i presupposti per ampliare la propria attività e la pubblicità a essa associata. Ovviamente per fare questo possono esserci dei piccoli problemi, che però saranno superati in fretta. Ci sarà una bella occasione per chi da un po’ di tempo stava cercando di vendere o comprare, ma anche affittare. E’ un buon momento anche per gli studenti.

SALUTE – La salute vive un buon momento per tutto l’autunno, facendo registrare una rinascita. A dicembre 2019 lo scorpione dunque può concludere bene questo anno. Il periodo migliore è quello che va da Natale a Capodanno.