Kate Middleton torna in pubblico con un nuovo look e un nuovo taglio di capelli (Foto)

Finalmente Kate Middleton è tornata accanto al principe William d’Inghilterra in occasione di un importante evento pubblico, l’inaugurazione di una nuova charity, ma c’è anche altro di nuovo per la duchessa, dal look ai capelli (foto). Una chioma vaporosa e un colore più chiaro per i suoi capelli che il vento non riesce a mettere in disordine. Un nuovo taglio che le ha dato volume ma c’è anche la nuova tinta che le dona più luce al volto. E’ in gran forma Kate Middleton, bellissima anche con l’abito blu elettrico scelto per l’occasione. Dopo il viaggio della coppia in Pakistan la duchessa di Cambridge era in pausa, nessun impegno ufficiale fino a oggi. Il viaggio era stato lungo e l’aveva condotta lontano dai suoi figli; la famiglia resta in cima alla lista ma oggi ha voluto accompagnare il principe William all’inaugurazione dell’associazione di beneficenza National Emergencies Trust. Questa volta è toccato a Meghan Markle presenziare in coppia con il marito alla commemorazione degli eroi di guerra britannici. Due appuntamenti diversi, due look diversi.

KATE MIDDLETON SORRISO, CAPELLI AL VENTO E ABITO AL GINOCCHIO

Come sempre è perfetta nel suo stile e come sempre ha un sorriso se non una risata per tutti. William e Kate hanno incontrato anche i sopravvissuti agli attacchi terroristici e al fuoco della Torre Grenfell nella chiesa di St Martin-in-the-Fields a Londra, poi hanno partecipato all’inaugurazione della charity.





Per tutto il prossimo fine settimana la Markle sarà impegnatissima con la lunga lista di eventi per il Remembreance Day. Torniamo all’abito indossato oggi, perfetto per lei sempre così elegante. Perfetti anche gli accessori perché sono gli orecchini con diamante e zaffiro che Lady Diana ricevette da Carlo per il fidanzamento. Per il resto tutto molto sobrio, scarpe e borsetta nere, protagonisti della giornata i suoi capelli.