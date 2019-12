Melania Trump mostra gli addobbi di Natale nella Casa Bianca (Foto)

E’ il terzo Natale che Melania Trump si prepara a trascorrere alla Casa Bianca e da vera first lady si è occupata anche quest’anno di tutti gli addobbi, dei preparativi per i giorni di festa in arrivo (foto). Se vestita di nero con un cappotto Dolce & Gabbana ha accolto l’albero di Natale vero ed enorme dando il via ai preparativi e alle luci, per presentare le decorazioni natalizie del 2019 ha scelto un outift bianco. Abito in maglina con cappotto appoggiato sulle spalle e le immancabili décolleté, così la moglie del presidente degli Stati Uniti d’America ha sfilato tra i corridoi e le stanze della Casa Bianca mostrando gli alberi addobbati, le luci, le rose scelte al posto delle ghirlande e ogni piccolo dettaglio ma non tutto. Un’altra prova di eleganza per la Trump che le supera tutte e così il terzo Natale alla White House sarà ancora una volta chic e capace di fare invidia a tutti.

QUANTI ALBERI DI NATALE ADDOBBATI NELLA CASA BIANCA

Se noi siamo abituati a un solo albero di Natale nelle nostre case, per la first lady degli Stati Uniti c’è davvero l’imbarazzo della scelta nel giudicare il più bello tra tutti. Non si contano quelli con le luce e le decorazioni dorate ma passando da una stanza all’altra è il rosso che trionfa. Questo Natale Melania sembra preferire le rose rosse invece delle più classiche palline e il risultato forse in questo caso risulta un po’ strano.





Donald Trump ovviamente è assente, impegnato con ben altri affari, e la moglie orgogliosa apre le sale della residenza presidenziale. C’è anche il calendario dell’avvento creato con le finestre della Casa Bianca in miniatura. In una delle sale l’orchestra prova le musiche natalizie e mentre Melania Trump si ritira di spalle dopo avere mostrato gran parte delle decorazioni di Natale a noi non resta che sognare addobbando il nostro alberello.