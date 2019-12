Oroscopo Paolo Fox 2020 segno per segno: tutto quello che succederà secondo le stelle

Ci siamo, il 2019 sta per finire ed è il momento di scoprire qual è l’oroscopo di Paolo Fox per il 2020 segno per segno. Dunque vediamo cosa succederà ai segni con l’anno nuovo. La fine di un anno porta con sé tanti buoni propositi. Ma le stelle sono dalla vostra parte? Nella lista che segue potrete vedere il vostro per scoprire se l’oroscopo sarà favorevole oppure no. Come sempre grande attesa per l’Oroscopo di Paolo Fox, seguiremo gli appuntamenti anche in tv con le sue previsioni per il prossimo anno ma intanto, vediamo delle anticipazioni sui segni zodiacali per il 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 segno per segno

Ariete – Il 2020, per questo segno, costituisce il momento per tornare alla ribalta. Può esserci un riscatto in ambito lavorativo. Una conferma può arrivare in primavera. Attenzione all’amore, che può essere oggetto di verifiche soprattutto per le coppie in crisi. A fine anno le cose migliorano.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, arrivano buone notizie. Nel lavoro può arrivare qualcosa di buono. In amore c’è la voglia di vivere esperienze nuove grazie a Urano. E’ un anno di riscatto e chi può permetterselo potrà decidere di avere più tempo per la famiglia.

Gemelli – Nel nuovo anno ci può essere una sistemazione dal punto di vista economico. Molti avranno voglia di rimettersi in gioco. In amore non sono previsti problemi per chi ha una relazione solida. Chi è solo potrà invece guardarsi intorno in primavera. La fine dell’anno porta a qualche soddisfazione.

Cancro – Questo segno ha dovuto faticare molto e nel 2020 potrà dedicarsi a progetti nuovi. In amore si può vivere una bella emozione, sincera. E’ possibile confermare una storia. La fine dell’anno è più serena con Saturno che cambia e non è in opposizione.

Leone – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, il periodo migliore è quello primaverile. Sarà possibile costruire nella prima parte di quest’anno, mentre la seconda metà sarà caratterizzata da cambiamenti. Attenzione all’invidia! In amore potrebbe concludersi un rapporto entro la fine dell’anno.

Vergine – Il 2020 è positivo sia per chi ha lavorato tanto e vuole ottenere qualcosa, sia per coloro che iniziano un percorso. Si possono ottenere grandi risultati. Saturno e Giove sono dalla parte del segno e fanno vivere delle belle emozioni in amore.

Bilancia – L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci parla di un anno di chiusure, sia nel lavoro che nell’amore, se le cose non vanno più bene. Bisogna stare attenti ai soldi. Alla fine dell’anno comunque le cose vanno meglio e arriverà anche il successo.

Scorpione – Nel 2020 questo segno ha voglia di cambiamento ma deve stare attento a non fare il passo più lungo della gamba. In amore meglio non trascinarsi dietro storie che non funzionano ormai da tempo. Alla fine dell’anno è importante rivedere la propria vita.

Sagittario – Arrivano buone opportunità secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Giove protegge il segno e Saturno sarà attivo. Si possono prendere decisioni importanti per la vita. Tra aprile e luglio ci sarà qualche incertezza. Da agosto le cose andranno più lisce.

Capricorno – L’inizio del 2020 è caratterizzato da una congiunzione molto importante tra Saturno e Giove. Si può riprendere una posizione importante nel lavoro. E’ un anno importante anche per chi è innamorato e vuole sposarsi o convivere. Si torna a essere protagonisti.

Acquario – Nel 2020 ci sarà molta voglia di cambiare vita, di trasferirsi. Questo dipende dalla spinta di Urano, che porta ad avere questa esigenza molto forte. Dunque potranno esserci cambiamenti di casa, di città, di Paese. Il benessere fisico è favorito da Saturno e Giove.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, è un anno di affermazione e maggiore sicurezza. Si superano molti problemi. Questo vale per il lavoro ma anche per l’amore. In estate è possibile incontrare qualcuno, innamorarsi ancora.

