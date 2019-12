Oroscopo Paolo Fox 2020, Vergine in coppia, segni sì e segni no: l’amore secondo le stelle

Come sarà l’amore secondo le stelle della vergine per quanto riguarda la vita di coppia? Con l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 possiamo scoprirlo. Infatti il cielo può dirci molto sulle affinità di coppia della vergine con tutti gli altri segni dello zodiaco. Scopriamo con chi c’è più intesa e quali sono i segni da cui sarebbe meglio stare alla larga.

Oroscopo Paolo Fox 2020: la vergine in coppia con tutti gli altri segni

Vergine-Ariete: L’ariete è un segno impulsivo e la vergine può essere un’ottima consigliera essendo un segno più puntiglioso e ponderato nelle scelte.

Vergine-Toro: Si tratta di un’unione vincente secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Questa coppia è costruttiva e stabile, non si esclude un matrimonio o una convivenza. I pianeti sono dalla parte di questa relazione.

Vergine-Gemelli: I gemelli possono sentirsi annoiati mentre invece la vergine può avere un atteggiamento troppo critico. Le differenze caratteriali possono portare a discussioni continue.

Vergine-Cancro: Nonostante i caratteri diversi, questi due segni insieme si capiscono. Il cancro avrà bisogno di una spalla e secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 potrà trovarla con la vergine.

Vergine-Leone: Sono favoriti i progetti per questa coppia. Si hanno degli obiettivi condivisi. Il buon aspetto di Venere può portare alla realizzazione di cose importanti, come avere un figlio.

Vergine-Vergine: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, si tratta di una coppia con i piedi per terra. In questo nuovo anno tale relazione è favorita da Saturno in ottimo aspetto, che porta a realizzare qualcosa. Ci si può sposare o avere un figlio. Bisogna sfruttare al massimo questo cielo.

Vergine-Bilancia: La bilancia può avere bisogno di un po’ di comprensione, soprattutto all’inizio del nuovo anno. La vergine deve cercare di comprendere le sue esigenze. Entrambi i segni hanno bisogno di stabilità.

Vergine-Scorpione: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che questa coppia tende a isolarsi dal resto del mondo. Si alterneranno momenti positivi e negativi, soprattutto per la vergine. Attenzione alla competizione e all’intromissione di terze persone.

Vergine-Sagittario: Nel mese di maggio questi due segni potranno sentire l’esigenza di chiarire alcune situazioni. Una calma apparente potrà celare problemi che prima o poi torneranno a galla. Tra maggio e giugno Venere è dissonante.

Vergine-Capricorno: E’ una coppia stabile, e delle buone cose si potranno fare nella seconda metà dell’anno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, bisogna stare attenti solo alla competizione.

Vergine-Acquario: L’acquario vive in maniera più disordinata mentre la vergine è metodica. Se c’è amore si possono superare le diversità e trovare un modo per andare avanti insieme.

Vergine-Pesci: Questi segni sono totalmente opposti. Il primo è organizzato, il secondo più fantasioso. Tuttavia le cose possono quadrare ma qualche problema può presentarsi soprattutto per chi vive distante.