Sergio Barzetti derubato nel suo ristorante Cucina Barzetti (Foto)

Sergio Barzetti è uno dei protagonisti de La prova del cuoco che seguiamo da sempre con gran piacere e ci dispiace molto che il suo 2020 sia iniziato in modo negativo (foto). E’ stato derubato nel suo ristorante Cucina Barzetti, una “brutta persona” come lui la definisce trattenendosi dal dire ben altro, gli ha portato via l’incasso di tre giorni di lavoro. Soldi che di certo il ladro non sarebbe in grado di guadagnarsi con la stessa fatica di Sergio e dei suoi collaboratori. L’incasso era custodito nella borsa di Laura, sua moglie, quindi qualcuno si è introdotto nel locale e indisturbato ha compiuto il furto. Possiamo solo immaginare la rabbia del maestro Barzetti e di chi lavora con lui, il dispiacere di sua moglie. Apprezziamo ancora una volta il suo comportamento, la sua reazione a un’azione così disgustosa.

IL POST DI SERGIO BARZETTI CONTRO IL LADRO

“Bravo! Complimenti “Brutta Persona”… perché se dico altro rischio magari una denuncia … – si trattiene Barzetti e possiamo solo ammirarlo – Sei entrato in Cucina Barzetti a derubare dalla borsa di mia moglie l’incasso di 3 duri giorni di Lavoro, hai fatto bene a fidarti, perché siamo persone per bene, perché siamo sempre altruisti, perché forse non ti avremmo fatto nulla neanche con le mani nel sacco. Ma ricorda che i soldi finiscono…..anzi goditeli ma ricorda che quei soldi erano puliti frutto di Fatiche e tanto Lavoro, le tue mani sporche rimarranno sempre sporche”. Una bella lezione di vita ma chissà se arriverà al diretto interessato.

“Confido nell’analisi accurata delle telecamere comunali e nel lavori delle forze dell’ordine in modo da poterti ringraziare di persona. Nel frattempo noi procediamo con il SorRiso. Buon primo dell’anno a tutti” l’accaduto non ha cancellato la voglia di Mr Alloro di fare gli auguri a tutti.