Grafico Paolo Fox Gemelli 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno da poche ore ma come sarà questo 2020? Paolo Fox ha illustrato segno per segno come andrà questo nuovo anno durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri. Non un comune oroscopo visto che Paolo Fox ha anche mostrato ai telespettatori una grafico dettagliato per ogni mese dell’anno. In questo articolo ci concentreremo sul segno dei gemelli. Come sarà questo nuovo anno 2020 per i nati sotto il segno dei gemelli? Vediamo i grafici per questo segno secondo Paolo Fox.

Grafici Paolo Fox 2020: ecco come sarà il nuovo anno per il segno dei Gemelli

Secondo Paolo Fox, il nuovo anno 2020 per i nati sotto il segno dei gemelli sarà un anno che partirà basso a livello amoroso. Gennaio sarà infatti un mese abbastanza stabile sotto questo aspetto. Tra marzo e giugno però le cose cambieranno e i gemelli avranno delle grandi occasioni. Venere entrerà nel segno e si fermerà. Il transito fino ad agosto darà molte occasioni ai gemelli. Ci potranno essere delle rivincite e la possibilità di vivere una storia d’amore importante. Per le coppie che si trovano in crisi ci sarà l’occasione di superarla.

Per i gemelli quest’anno tornerà la voglia di famiglia e la voglia di tornare a stare con gli altri. E per quanto riguarda il lavoro? Le occasioni più importanti in questo senso arriveranno nel mese di giugno. Verranno rinnovati contratti, accordi. Quest’anno per i nati sotto il segno dei gemelli non ci saranno più gli stessi limiti dell’anno precedente. Il 5 e il 12 giugno 2020 saranno dei giorni particolari per i gemelli.

Sarà dunque un anno di crescita ma lieve. Perché facendo riferimento al mese di dicembre 2020, sembra proprio che il 2021 prometta ancora meglio per i nati sotto il segno dei gemelli! Da dicembre, infatti, i gemelli potranno vivere un grande momento ed una grande energia.

