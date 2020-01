Grafico Paolo Fox Scorpione 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Inizia finalmente il nuovo anno 2020 ma che tipo di anno sarà? A spiegarci qualcosa in più è stato Paolo Fox con il suo oroscopo durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri. Paolo Fox ha spiegato come andrà il nuovo anno per ogni segno zodiacale. Inoltre, ha anche mostrato un grafico molto dettagliato mese per mese e segno per segno. In questo ultimo articolo vi parleremo del segno dello scorpione. Curiosi di scoprire che cosa ha detto Paolo Fox sul vostro segno zodiacale? Bene, allora andiamo a vedere bene l’oroscopo e il grafico per questo 2020.

Grafici Paolo Fox 2020: ecco come sarà il nuovo anno per il segno dello Scorpione

Il nuovo anno 2020 appena iniziato parte in modo abbastanza tranquillo per i nati sotto il segno dello scorpione almeno a livello sentimentale. Potrebbero esserci comunque delle polemiche tra i mesi di gennaio e marzo. Durante i mesi caldi, estivi, l’oroscopo di Paolo Fox per il segno dello scorpione è sicuramente migliore. Sarà proprio agosto il mese perfetto per le relazioni o per l’inizio di nuove conoscenze. Certo è che i nati sotto questo segno zodiacale avranno voglia di fare cose differenti dal solito.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, la prima parte dell’anno sarà infatti di possibile cambiamento. Anche a livello lavorativo, i nati sotto il segno zodiacale dello scorpione hanno voglia di cambiare le cose e fare qualcosa di nuovo. La scusa dunque non è il fatto che non si trova lavoro. Sempre in questo senso gli scorpione potrebbero trovarsi di fronte a delle scelte di lavoro che non possono dipendere da loro personalmente e questo porterà della rabbia in loro. Tra agosto, settembre e ottobre 2020 ci sarà un cielo molto bello secondo Paolo Fox perché potrebbero nascere delle occasioni decisamente interessanti per gli scorpione.

E la fortuna? I primi pichi di fortuna per lo scorpione nel grafico di Paolo Fox arrivano a partire dai mesi di maggio e giugno fino al mese di ottobre per poi calare nuovamente.

