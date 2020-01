Lotteria Italia 2019: il premio più ricco a Torino, tutti i biglietti da 100mila euro

La Befana, se così possiamo dire, è arrivata a Torino con il premio più ricco della Lotteria Italia 2019 nella serata del sei gennaio 2020. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è associato a un biglietto della lotteria che è stato venduto a Torino. Per il momento nessuno si è fatto avanti “confessando” la vincita. Il vincitore potrebbe chiaramente essere in tutta Italia, visto che spesso i biglietti della lotteria si comprano lontano da casa per provare a risvegliare la dea fortuna!

Nella puntata speciale de I soliti ignoti in onda ieri, con Amadeus e i suoi ospiti, è stato estratto il biglietto da 5 milioni di euro ma non solo. Estratti anche il secondo premio, che è andato a Udine. Il terzo premio invece è a Roma, la capitale non si smentisce mai e anche quest’anno si piazza sul podio. Il quarto premio in Toscana, un milione di euro si ferma a Lucca. Per il quinto premio invece ecco la provincia di Como: biglietto da mezzo milione di euro venduto a Erba.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le serie dei numeri vincenti e anche le serie dei biglietti che valgono 100 mila euro.

LOTTERIA ITALIA: I 5 BIGLIETTI PI’ RICCHI DELL’ESTRAZIONE DEL 2020

Ecco le serie, i numeri e le città dove sono stati acquistati.

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).

L’estrazione dei biglietti vincenti è stata effettuata in diretta nella puntata del 6 gennaio 2020 de I soliti ignoti.

LOTTERIA ITALIA 2019 I BIGLIETTI VINCENTI: ECCO I TAGLIANDI DA 100 MILA EURO

Ecco poi l’elenco dei 20 tagliandi da 100mila euro ciascuno.

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO