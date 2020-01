Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Vergine: le previsioni per il mese di febbraio

Quali sono le previsioni per quanto riguarda il mese di febbraio 2020 dei nati sotto il segno della vergine? Cosa succederà in amore, lavoro e salute? A dircelo è l’oroscopo di Paolo Fox. In amore le cose non partono in maniera scoppiettante perché questo segno è molto preso dal lavoro. In ambito lavorativo, infatti, bisogna superare una prova o un esame, ma le cose vanno bene. La salute è caratterizzata da alcune tensioni e può esserci un po’ di smarrimento per la vergine. Ecco di seguito tutte le previsioni di Paolo Fox per questo mese.

Amore – In amore la passione non è al massimo ma questo dipende soprattutto dal fatto che la vergine è molto presa dalle questioni di tipo lavorativo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, questo segno può essersi distaccato dal partner non per mancanza di sentimento o di affetto, ma perché ci sono situazioni esterne che vanno risolte. Le coppie, in questo periodo dell’anno, dovranno superare una prova per andare avanti. L’atteggiamento polemico può caratterizzare le relazioni, soprattutto per chi ha già vissuto problemi in passato. Tuttavia nella seconda metà del mese arrivano delle emozioni ed è anche possibile far nascere qualcosa di nuovo.

Lavoro – La vergine è molto presa dal lavoro e in generale questo anno sarà positivo. Però a febbraio 2020 ci sono delle tensioni dovute soprattutto a un esame o comunque a una prova che bisogna superare. Chi lavora bene non potrà ricevere obiezioni, anche dagli invidiosi che cercano di criticare sempre e comunque. Intorno al 10, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sono delle giornate molto importanti per la vergine. Dopo il 17 arriva uno slancio per il lavoro, e nell’ultima parte di febbraio 2020 può arrivare il successo, una soddisfazione tanto attesa. I pianeti sono in aspetto favorevole e rendono possibile fare programmi a lungo termine. Insomma, è un mese positivo per chi ha un programma, un progetto. Attenzione però ai soldi e a farne buon uso. In generale ci sarà una svolta in senso positivo per la vergine.

Salute – Come abbiamo visto, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 ci sono ancora delle tensioni che arrivano dal lavoro. Le cose da fare sono tante ed è difficile gestirle tutte per la vergine. Insomma possono esserci momenti di smarrimento ma il recuperò arriverà per chi sta cercando un nuovo percorso da seguire.