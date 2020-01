La drammatica morte di Kobe Bryant: le celebrità piangono il campione e sua figlia

La triste notizia è arrivata appena poche ore fa. Il campione di basket Kobe Bryant è morto in un incidente mentre era a bordo di un elicottero privato. La drammatica news che riguarda la morte del cestista e di sua figlia ha colpito non solo il mondo dello sport ma davvero tutti. Alcune celebrità, in queste ore, stanno scrivendo dei pensieri per Kobe e per la piccola Gianna Maria. “Non sono mai stata una sportiva ma Kobe Bryant era un eroe per me, erano le sue parole e il suo modo di pensare e vivere che mi ha ispirato. Quando avevo 16 anni e stavo attraversano un momento difficile il documentario MUSE di Kobe è la cosa che mi ha permesso di andare avanti.

Ha lasciato traccia non solo nel gioco ma anche all’umanità. Il mio eroe per sempre. Mamba per sempre” ha scritto in un lungo post Camila Cabello.

Kobe Bryant, le celebrità si uniscono al dolore per la morte del campione e di sua figlia

“Troppo presto. Riposa in pace leggenda, essere una tua fan ha portato così tanta gioia nella mia vita. Mando il mio amore e le mie condoglianze alla famiglia Bryant” ha scritto la modella Gigi Hadid. “Gli eroi vanno e vengono ma le leggende sono per sempre” ha postato invece Lindsay Lohan. “Kobe era un eroe nella vita reale e sono sicuro lo fosse per la sua famiglia. Mando amore e preghiere a loro. Mi si spezza il cuore” ha twittato il cantante Bruno Mars. “Non può essere. Mi hai sempre incoraggiato mamba. Mi hai dato sempre dei consigli che mi hanno fatto sorridere. Ti adoro” sono state invece le parole di Justin Bieber. E si potrebbe continuare ancora a lungo perché Kobe Bryant è entrato davvero nei cuori di tutti.

Kobe Bryant, anche le star italiane piangono il campione e la sua bambina

Anche i vip nostrani hanno scritto qualcosa sulla tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia. “Non ci credo che te ne sei andato… tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant. La vita davvero è una e imprevedibile” ha scritto Caterina Balivo. “Che tragedia. Addio campione” sono state le parole di Antonella Clerici. Claudio Marchisio ha voluto pubblicare invece una citazione dello stesso Kobe, scrivendo: “Queste parole qualche mese fa hanno segnato profondamente la mia decisione di ritirarmi. Questa sera queste stesse parole rimbombano nella mia testa. RIP Kobe“. Paolo Maldini ha pubblicato una foto insieme al campione di basket: “Rest in peace Kobe. Legends never die”.

“Così triste sentire la straziante notizia della morte di Kobe e di sua figlia Gianna. Kobe era una vera leggenda e ispirazione per così tanti. Invio le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell’incidente” ha scritto Cristiano Ronaldo. “Io… non ci voglio credere….. ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!” sono state ancora le parole di Federica Pellegrini.

La tragica notizia ha davvero colpito tutti. Ciao Kobe, ciao piccola Gianna.