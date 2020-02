Shannen Doherty in lacrime confida che il cancro è tornato ed è al quarto stadio (Foto)

E’ una notizia terribile e a riferire che il cancro è tornato è Shannen Doherty, l’attrice che abbiamo ammirato non solo nelle serie tv ma anche per la sua forza nel periodo in cui ha lottato contro il tumore al seno (foto). Purtroppo Shannen ha di nuovo il cancro, lo ha rivelato tra le lacrime nell’intervista durante il talk Good Morning America. L’attrice di Beverly Hills è purtroppo al quarto stadio della malattia, non se lo aspettava lei, non se lo aspettava nessuno. Nel 2017 avevamo tutti gioito con lei perché il cancro al seno era in remissione, adesso deve ricominciare tutto, deve riprendere la sua battaglia. Per la seconda volta è stato un colpo enorme, questa volta forse anche più della prima. Ha sofferto molto, sa bene cosa l’attende. Tutto è iniziato nel 2015, la scoperta in ritardo perché non aveva la possibilità di sottoporsi ai dovuti controlli per la prevenzione; la sua rabbia immensa l’ha utilizzata per combattere ma adesso è tutto come prima.

SHANNEN DOHERTY STA MALE, IL CANCRO E’ TORNATO

Chiede il sostengo di tutti per affrontare di nuovo la malattia e le cure, questa volta però non sa Se sui social riferirà il suo percorso. Ha tenuto nascosta la notizia per potere partecipare al reboot di Beverly Hills 90210. Solo pochi sapevano della sua situazione, tra questi Brian Austin Green, lui è David Silver nella famosa serie; l’ha aiutata tanto: “Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”.





In pochi giorni la sua vita si è trasformata di nuovo, tutto è cambiato quando il cancro è tornato. Pensa di non avere ancora metabolizzato cosa stia accadendo, si è chiesta perché di nuovo a lei, poi ha pensato che nessuno lo merita. La parte difficile è stata dirlo a sua madre e suo marito o forse la parte più dura deve ancora arrivare.