Harry e Meghan hanno premeditato e scelto il futuro di Archie ma lui sarà felice delle rinunce fatte? (Foto)

La stampa inglese non molla Harry e Meghan Markle anche se sono così lontani dalla famiglia reale e da Londra (foto). Arrivano altri indizi ­­­che confermerebbero l’ipotesi del tutto premeditato da parte della coppia, tutto non solo per amore di Archie; ma il figlio un giorno sarà felice delle scelte fatte da mamma e papà? Per molti i duchi del Sussex sarebbero dei bravissimi attori, è il sospetto dei tabloid inglesi quello che loro ­abbiano messo in scena un piano elaborato con calma. Adesso che tutto è fatto si torna al tempo in cui Harry e Meghan hanno rifiutato il titolo di conte di Dumbarton per il figlio Archie Harrison: sapevano già che non sarebbero rimasti a lungo nella royal family? Altrimenti perché privare il piccolo di uno status che di certo poteva essergli utile. Supposizioni a cui si aggiungono l’avere tenuto nascosto nascita, battesimo, nomi di padrini e madrine: una strategia studiata subito dopo le nozze? Non finisce qui perché già a marzo dello scorso anno i duchi di Sussex avevano separato le due corti, quelle di William e Harry per poi avere anche un account Instagram separato.

ARCHIE DA GRANDE POTRA’ RICHIEDERE IL TITOLO DI CONTE DI DUMBARTON?

Ben 15 mesi fa hanno registrato il dominio archefoundation. org, che diventerà la fondazione in stile Bill e Melinda Gates. In gran silenzio Meghan Markle ha spostato la sua società nel Delaware dove si pagano meno tasse e la coppia ha poi registrato il marchio SussexRoyal brevettando tantissimi prodotti per il merchandising.





A prescindere da quando sia iniziata la trasformazione adesso i tabloid inglesi pensano già ad Archie e a ciò che i genitori gli hanno tolto, o forse regalato. Se da adulto vorrà potrà fare ripristinare il titolo di conte ma sarà difficile considerando che a lui adesso spetta una vita diversa dai suoi cugini, di certo più libera e senza protocollo, quello che stava stretto anche a Lady Diana. Il desiderio di libertà che Harry ha ereditato per non essere più triste, a dispetto di chi dice che il divorzio è vicino.