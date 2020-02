Il matrimonio di Beatrice di York rovinato in ogni caso da Meghan Markle (Foto)

E’ ufficiale, c’è la conferma della regina Elisabetta, il matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi è finalmente è stato annunciato, c’è la data (foto). La figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson sposerà il suo principe azzurro il 29 maggio del 2020, tra pochi mesi. La felicità è immensa ma ci sono già il timore e la consapevolezza che Meghan Markle potrà rovinare il royal wedding della cugina di Harry. Ricordate l’annuncio della gravidanza di Meghan Markle proprio nel giorno del matrimonio di Eugenie di York? Si dice che fece piangere la sposa ponendosi in primo piano. Questa volta non farà niente del genere, forse, ma si immagina già che anche in silenzio e in goni caso Harry e Meghan ruberanno la scena agli sposi. Ovvio che Beatrice ed Edoardo invitino la coppia che si è trasferita in Canada al loro royal wedding ma loro parteciperanno? In caso contrario tutti parlerebbero della loro assenza, tutti si chiederebbero il perché e la frattura diventerebbe ancora più grande con la royal family. Allo stesso modo se Meghan Markle dovesse essere presente alle nozze sarà difficile tenerla nell’ombra, è troppo alta la curiosità nei suoi confronti.

BEATRICE DI YORK TEME LA PRESENZA MA ANCHE L’ASSENZA DI MEGHAN MARKLE AL SUO MATRIMONIO?

I tabloid inglesi già ne parlano. Dal momento in cui la regina Elisabetta ha annunciato il matrimonio il 29 maggio già c’è questa nuvola sulle nozze della dolce Beatrice di York. Amatissima come sua sorella dai cugini William ed Harry, ma anche dalla regina che ha dato il suo consenso per il ricevimento nei giardini di Buckingham Palace. La cerimonia sarà nella cappella reale St. James.





Inoltre il sì di Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi arriverà dopo due anni esatti dal royal wedding di Harry e Meghan; altra occasione per mettere in ombra la sposa, il confronto tra due spose nel mese di maggio. In più potrebbe esserci l’incontro e un ulteriore confronto tra le due cognate: Kate e Meghan.





Il matrimonio di Beatrice di York rovinato in ogni caso da Meghan Markle (Foto) ultima modifica: da