Look perfetto per Kate Middleton, abito castigato ma con gli stivali è favolosa (Foto)

Sembra quasi una divisa l’abito che Kate Middleton ha scelto per la visita al nuovo Defence Medical Rehabilitation Centre nel Leicestershire (foto) ma il risultato è di un’eleganza che conquista. Una tenuta militare per omaggiare l’evento a cui doveva partecipare con suo marito William ma l’abbinamento con gli stivali neri col tacco a spillo è da applauso. Magrissima come sempre e rigorosa nella scelta dei suoi outfit; si lascia andare a un tocco moderno solo quando incontra i bambini, i più piccoli, quando sceglie i pantaloni anche per muoversi in modo più libero. C’è chi dice che questa volta Kate Middleton abbia scelto un abito che ricorda la tenuta militare per sottolineare che la famiglia è solida, per dire che l’impegno dei duchi di Cambridge è totale anche dopo il terremoto dovuto alle scelte di Harry e Meghan Markle. Non a caso forse per la visita al centro di riabilitazione William e Kate sono arrivati con il principe Carlo e Camilla Parker Bowles. Tutti insieme per negare che ci sia crisi, nessuna crisi di nessun tipo.

KATE E WILLIAM CON CARLO E CAMILLA PER LA PRIMA VOLTA INSIEME DOPO NOVE ANNI

L’ultima volta insieme nel 2011 era a un concerto di beneficenza, ritornano in quattro e tutti con il sorriso, una scelta che piace agli inglesi. Occhi tutti puntati su Kate che ha scelto per l’occasione un abito griffato Alexander McQueen. Potrebbe sembrare un po’ troppo castigato ma osservando la scelta degli accessori ecco i suoi amati stivali neri con tacchi a spillo, guanti e pochette abbinata. Il massimo dei voti per la duchessa che riesce a combinare protocollo, regalità ma con un tocco moderno che questa volta è anche un pizzico sensuale.

Chiacchiere, giochi e risate per i Windsor con i soldati ricoverati nel centro di riabilitazione e William che siede ancora una volta nella sedia a rotelle e partecipa alla partita di basket divertendosi.