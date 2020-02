San Valentino come dire ti amo al nostro lui

Rendere questo San Valentino 2020 speciale non è poi così difficile, basta organizzare qualcosa di carino che possa sorprendere la vostra dolce metà. Come possiamo dire ‘ti amo’ al nostro lui in occasione di questa festa? Prima di organizzare cene e comprare regali, vi consigliamo di pensare a un modo per sorprendere il vostro partner, dichiarando i vostri sentimenti. Vi sono diverse opzioni per iniziare al meglio la nota festa degli innamorati, ma è sempre bene non farsi cogliere impreparati! Vediamo insieme come potete sorprendere il vostro lui il giorno di San Valentino.

SAN VALENTINO 2020, QUALI SONO LE IDEE MIGLIORI PER DIRE ‘TI AMO’ AL NOSTRO LUI IL GIORNO DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI

San Valentino rappresenta l’occasione giusta per dire ‘ti amo’ al nostro lui. Dichiarare i propri sentimenti spesso può risultare difficile, pertanto vi consigliamo di prendere la palla al balzo e di sfruttare proprio questa festa per farlo. Sorprendete il vostro partner il 14 febbraio facendogli gli auguri in modo speciale e indimenticabile. Ma come? Innanzitutto iniziate questa giornata con un bel messaggio su Whatsapp, scegliendo la frase giusta e un’immagine carina. Per rendere ancora più speciale il vostro testo, utilizzate anche le GIF e le emoticons messe a disposizione dall’app di messaggistica. Ma questo non è l’unico modo per dichiarare il vostro amore il giorno di San Valentino. Per non perdere troppo tempo, siamo abituati a inviare un semplice messaggio. Quest’anno potreste cambiare il vostro modo di procedere, con una bella chiamata. Telefonate al vostro lui, proprio quando meno se lo aspetta, e dichiarategli il vostro amore. Se volete davvero sorprendere il vostro partner, scegliete un metodo ancora più particolare per fare gli auguri. Prenotate una giornata di relax alle terme o in un centro benessere, da trascorrere insieme. Il tutto può essere accompagnato da un bel regalo. Vi abbiamo già segnalato cinque idee-regalo molto carine per sorprendere il vostro partner. Se, invece, siete molto bravi a usare il computer vi consigliamo di realizzare un video romantico con tutte le vostre foto e le frasi più belle. Sicuramente di fronte a questo gesto, il vostro lui a San Valentino resterà senza parole!

SAN VALENTINO 2020 LE CITAZIONI PER DIRE TI AMO

Abbiamo pensato, inoltre, di lasciarvi alcune citazioni per dichiarare i vostri sentimenti al vostro lui il giorno di San Valentino:

Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura. (A. A. Milne)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

