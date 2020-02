San Valentino come dire ti amo alla nostra lei

Come dire ti amo alla vostra lei il giorno di San Valentino? Ci sono diversi metodi molto carini che possono fare al caso vostro. Dimenticate i classici messaggi di auguri e iniziate a pensare a un modo originale per sorprendere la vostra dolce metà questo 14 febbraio 2020. Cercate di rendere questa festa speciale e indimenticabile, senza dimenticare ovviamente i gusti della vostra lei. Utilizzando uno di questi metodi, riuscirete sicuramente a sorprendere la vostra fidanzata durante la festa degli innamorati.

SAN VALENTINO 2020, LE IDEE MIGLIORI PER DIRE TI AMO ALLA VOSTRA LEI

San Valentino rappresenta l’occasione giusta per dire ti amo alla vostra lei. La festa degli innamorati può aiutarvi a dichiarare ciò che solitamente non riuscireste a dire. Prima di tutto, iniziate la giornata nel migliore dei modi, inviandole un messaggio speciale. Potete anche rendere i vostri auguri ancora più originali chiamandola, nel momento in cui meno se lo aspetta. Dopo di che, raggiungete la vostra dolce metà sul posto di lavoro o a casa, in un momento in cui sapete già di poterla sorprendere. Portate con voi un dolce, realizzato proprio in occasione di questa festa. Non dimenticate di acquistare il regalo perfetto per strappare un sorriso alla vostra amata. Le donne amano le sorprese e i regali e, in questi giorni, noi vi abbiamo segnalato le 5 idee-regalo più carine per la festa degli innamorati. C’è anche un altro modo per sorprendere in modo originale la vostra lei il giorno di San Valentino, che non dovrebbe mai essere dimenticato dagli uomini. Vi consigliamo di recarvi dal vostro fioraio di fiducia e acquistare un bel mazzo di rose rosse. Potete scegliere di portarlo direttamente voi alla vostra amata o di far recapitare i fiori a casa o sul posto di lavoro. Infine, se siete molto bravi con il computer, realizzate un video romantico con le vostre foto più belle e scegliendo la canzone che rappresenta la vostra storia d’amore. In questo modo, riuscirete sicuramente a trascorrere una giornata indimenticabile con la vostra lei approfittando della festa di San Valentino e dichiarandole tutto il vostro amore. Cosa state aspettando? Scegliete il metodo perfetto per fare una gran bella sorpresa alla vostra amata.

SAN VALENTINO 2020: LE CITAZIONI PIU’ BELLE PER DIRE TI AMO

Intanto, vi lasciamo qualche citazione per dire ti amo alla vostra lei in un dolce messaggio per San Valentino:

La più grande felicità della vita è essere sicuri di amare. (Victor Hugo)

Ti prego, amami poco, così mi amerai a lungo. (Robert Herrick)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere – solo con ciò che ti aspetti di dare – cioè tutto. (Katharine Hepburn)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)