Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Gemelli: tutte le previsioni secondo le stelle

Scopriamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dei gemelli vedendo quali sono le previsioni secondo le stelle riguardo amore, lavoro e salute. In amore c’è un risveglio ed è possibile sia ritrovare una sintonia con il partner che conoscere la persona giusta per chi è single. Nel lavoro è un mese di recupero e si possono fare progetti per il futuro. La salute può essere caratterizzata da un inizio un po’ faticoso, ma verso la fine arriva un recupero. Scopriamo di seguito tutte le previsioni dettagliate per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dei gemelli.

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 dei gemelli: tutte le previsioni su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – In amore c’è un risveglio a marzo e dunque si può ritrovare un po’ di sintonia con il partner, che potrebbe essere andata persa negli ultimi mesi. Chi è single, secondo questo cielo, può trovare la persona giusta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, per i gemelli sono favorite le relazioni che nascono in questo periodo. Infatti il Sole è in aspetto positivo e porta a un risveglio della sensualità a partire dal 20 del mese. Chi si è separato e ha delle questioni irrisolte con un ex, deve cercare di trovare una mediazione. I gemelli vengono da un 2019 non proprio semplicissimo. Le coppie che hanno resistito ai problemi, hanno bisogno di tornare all’intimità di un tempo. Il recupero è più semplice dalla fine del mese di marzo.

Lavoro – E’ un mese di recupero marzo 2020 e quindi si possono fare dei progetti per il futuro. Giove non è più dissonante. Attenzione però se ci sono delle cause ancora in corso. Con l’avvicinarsi al mese di aprile, la situazione tende via via a migliorare. Ci potrà essere un riscatto sul lavoro. Bisogna cercare di ottenere le sicurezze che si desiderano. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i gemelli avranno prospettive maggiori nella seconda metà di quest’anno e bisogna prepararsi. Il Sole in aspetto positivo a fine mese aiuta anche se dal punto di vista economico bisogna prestare ancora un po’ di attenzione.

Salute – Il mese di marzo 2020 inizia in maniera faticosa per i gemelli secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Il problema è che questo segno tende a voler fare diverse cose tutte insieme e questo inevitabilmente stanca. Può esserci un recupero dal punto di vista psicofisico. Attenzione intorno al 9 del mese perché ci saranno giornate un po’ insidiose.