Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Acquario: si attende una svolta e ci si libera dai pensieri negativi

L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dell’acquario, ci svela cosa succederà in questo mese in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore si riesce a liberarsi dei pensieri negativi e le coppie di lunga data possono resistere alle stelle un po’ capricciose. Nel lavoro si attende una svolta dall’esterno ma è meglio pensare di agire e avanzare le proprie richieste. Dal punto di vista della salute bisogna cercare di ascoltare ciò che si desidera senza reprimersi troppo. Di seguito vi diciamo cosa succederà a marzo 2020 all’acquario in maniera dettagliata.

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Acquario: cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute di questo segno

Amore – Le coppie che stanno insieme da molto tempo possono contare su un’attrazione mentale, anche se l’intimità si può perdere un po’ per strada. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, l’acquario può fare qualche progetto di coppia che sicuramente stimola la mente. L’acquario riesce a superare il passato e anche se ci sono stati dei problemi, questo segno ha ora la capacità di liberarsi dei pensieri negativi. Questo cielo invita a fare attenzione ai coinvolgimenti emotivi eccessivi se si è soli, perché bisogna anche pensare in maniera razionale nel caso di amori nuovi. L’acquario ha la tendenza a dare più di quanto non riceva, a causa del suo forte senso del dovere. Attenzione però a non fare solo ciò che accontenta il partner per non rischiare di sentirsi insoddisfatti a lungo termine. Discussioni in vista nelle giornate 13, 14, 27 e 28 di marzo.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo i nati sotto il segno dell’acquario sono in attesa di una svolta senza però agire davvero. Insomma, le cose non piovono di certo dall’alto ma da se stessi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, l’acquario sente un forte senso di ribellione. Possono esserci cambiamenti sia per i dipendenti che per chi non lavora mai nello stesso posto. Si possono avanzare richieste e inoltrare curriculum per cercare qualcosa di nuovo. I giovani devono stare attenti alla disattenzione eccessiva perché questo può portare a risultati inferiori rispetto al solito. Dal punto di vista economico, si ha in mente di fare un investimento. Dunque è fondamentale risparmiare o pensare di vendere qualcosa per acquistare qualcos’altro.

Salute – L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 invita l’acquario a non reprimere ciò che sente tirando invece fuori i propri sentimenti. C’è questo senso di ribellione che vuole trovare uno sfogo ormai da tempo. Queste situazioni possono portare a malesseri di tipo psicosomatico.