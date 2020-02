Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Scorpione: mese di ribellione e stanchezza, l’amore non decolla

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dello scorpione? Come andranno le cose in amore, lavoro e salute per chi è nato sotto questo segno? In amore la primavera non inizia nel migliore dei modi ed è necessario mantenere la calma. Nel lavoro si vive una situazione ambigua che porta a perdere la pazienza e spinge alla ribellione. La salute è caratterizzata da tanta stanchezza ed è possibile perdere la pazienza. Scopriamo quali sono le previsioni dello scorpione secondo le stelle in maniera dettagliata.

L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dello scorpione: tutto quello che può succedere in amore, lavoro e salute per questo segno

Amore – Come vi abbiamo anticipato, il periodo primaverile o comunque il mese di marzo, non ha inizio nel migliore dei modi. Tutto comunque dipende dalla propria situazione. Chi ha un legame part-time è maggiormente a rischio. L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dello scorpione ci fa sapere che questo segno ha la tendenza a rimanere un po’ ambiguo nelle relazioni. Coloro che hanno una relazione da tempo, possono avere problemi economici, legati alla casa, o comunque trovare il modo di comunicare. I nati sotto il segno dello scorpione che stanno tradendo il partner, devono fare un passo indietro e tornare sulla retta via. Lo stress emotivo non manca anche a causa della doppia opposizione Venere-Urano. Le coppie che in passato hanno già avuto dei problemi, devono stare attente alle discussioni inutili evitando lo scontro.

Lavoro – Nel lavoro le cose non vanno di certo meglio. Infatti lo scorpione è molto agitato e vive un senso di ribellione. Infatti questo segno ama le cose chiare ed esplicite e le ambiguità che vive sul lavoro stanno diventando intolleranti. Si può esplodere da un momento all’altro. L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 ci fa sapere che lo scorpione non si tratterrà di certo nel dire la sua se le persone con cui lavora si mostrano false o non rispettano le sue idee. Attenzione soprattutto il 12 e il 13 del mese! Molti hanno voglia di cambiare. Ci può essere agitazione anche per situazioni legate alla casa e alla famiglia, dunque rifare i conti potrebbe rivelarsi necessario. I pianeti comunque sono dalla parte dello scorpione, come Giove e Saturno e dunque tutto si potrà gestire.

Salute – L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 ci fa sapere che lo scorpione sarà molto stanco e che rischia di perdere la pazienza il 13 e il 27 del mese. Gli ultimi dieci giorni saranno da non sottovalutare per quanto riguarda l’aspetto psicofisico.