Kobe Bryant, il discorso emozionante della moglie Vanessa: “Kobe prenditi cura di Gigi”

Ieri, martedì 25 febbraio 2020, si è tenuta la commemorazione di Kobe Bryant a Los Angeles. Anche la moglie Vanessa ha ricordato il marito e la figlia Gianna scomparsi di recente. Le sue parole hanno commosso tutti e in pochi minuti hanno fatto il giro del mondo.

“Dio sapeva che non potevamo restare su questa terra l’uno senza l’altro, doveva portarli a casa entrambi per averli insieme” ha detto emozionatissima Vanessa. “Sono stata la sua migliore amica, la sua prima ragazza, sua moglie, il suo grande amore. Mi ha mandato un ultimo messaggio, prima di morire: voleva che ci prendessimo un po’ di tempo io e lui soltanto, senza le bimbe, per stare assieme. Non ce l’abbiamo fatta” ha affermato la moglie di Kobe Bryant.

Il discorso di Vanessa Bryant per Kobe e Gigi: la donna commuove tutti con le sue parole

“Io ero il fuoco, lui il ghiaccio. Ma a volte anche viceversa. Era lui la metà più romantica della nostra coppia. Volevamo diventare vecchi assieme” ha continuato Vanessa. “Mia figlia Gigi era il sole. Ha illuminato i miei giorni tutti i giorni. Kobe mi diceva sempre: “Gigi è tutta la sua mamma: ha lo stesso fuoco dentro che hai tu, la tua personalità, il tuo sarcasmo“ ha detto la donna emozionatissima. “Kobe, prenditi cura di Gigi. Io mi prenderò cura di Natalia, Bianka e Capri. Siamo ancora la squadra migliore. Ci mancate tantissimo Kobe e Gigi” sono state le parole della moglie di Kobe Bryant tra le lacrime. “Riposate in pace, divertitevi in paradiso. Ci vedremo un giorno. Vi amiamo e ci mancherete per sempre” ha aggiunto Vanessa.

Le parole di Vanessa Bryant erano davvero molto sentite. La donna si è molto commossa durante il suo discorso nel giorno della commemorazione del marito Kobe e della loro bambina Gigi. Vanessa era visibilmente emozionata e, dopo aver lasciato il palco, tutti i presenti si sono alzati in piedi per le bellissime parole della moglie di Kobe e della mamma di Gigi. I presenti hanno applaudito a lungo Vanessa Bryant che ha ricordato con immenso amore i suoi cari.

Vanessa ricorda il marito Kobe Bryant e la figlia Gigi

Vanessa aveva scritto anche un lungo post sui social network dopo la perdita del marito e della figlia. “Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli e della mia bella, dolce Gianna – una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria di Natalia, Bianka e Capri. È impossibile immaginare la nostra vita senza di loro. Il nostro amore per loro è infinito. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di continuare ad andare avanti perché Kobe e la nostra bambina, Gigi, stanno brillando per illuminare la strada. Vorrei solo poterli abbracciare, baciarli” aveva scritto Vanessa Bryant.

Un dolore davvero grande per la donna e per le sue figlie ma anche per tutti quelli che erano affezionati a Kobe e Gigi.