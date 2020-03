Meghan Markle col tubino turchese non nasconde pancino e forme più abbondanti (Foto)

Abbiamo già visto le prime foto del ritorno di Harry e Meghan Markle a Londra, lei sempre impeccabile, anche con il tubino turchese indossato per la prima apparizione agli annuali Endeavor Fund Awards alla Mansion House di Londra. Un abito aderente e colorato che ha mostrato le forme leggermente arrotondate di Meghan Markle. Felici e distesi gli ex duchi del Sussex in un attimo hanno spento le chiacchiere su chi li voleva in crisi dopo l’addio di Harry alla royal family. La prima apparizione pubblica dopo le dimissioni da reali è stata un vero successo. Meghan è più bella che mai e come tante mamme dopo la gravidanza il suo corpo appare un po’ più morbido rispetto al passato. Sempre in gran forma ma con qualche chilo in più e le forme più arrotondate che la rendono ancora più sensuale.

MEGHAN MARKLE E’ INCINTA?

La pancia non è piatta come i vecchi tempi e in molti ovviamente pensano che la moglie di Harry d’Inghilterra possa essere incinta ma questa è una vecchia storia che si ripete da tempo. Il pancino c’è e lei non fa niente per nasconderlo ed è un messaggio che piace alle donne, perfetta sì ma senza ossessioni. Il tubino turchese ha sottolineato la sua silhouette e l’ex attrice accanto al suo Harry è tornata a conquistare tutti.

L’intesa tra i due è evidente, non solo sguardi ma questa volta per loro l’atteggiamento è quello di una coppia come tante. Niente protocollo e via libera in pubblico ad abbracci, mani che si sfiorano e passeggiate a braccetto. Sabato sera saranno al Mountbatten Music Festival alla Royal Albert Hall ma ci sarà anche il resto della famiglia. Invece lunedì saranno al Commonwealth Service per l’atteso incontro con la Regina Elisabetta, anche se Harry ha già incontrato la sua nonna.