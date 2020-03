Auguri festa della donna: le immagini più dolci da mandare (FOTO)

Mancano pochissimi giorni alla festa della donna. Ma sì, precisiamolo: la donna si festeggia tutti i giorni! L’8 marzo è però sempre un giorno molto speciale. Che siano mamme, nonne, giovani donne e anche bambine, la festa della donna va comunque festeggiata ed ogni 8 marzo si fanno gli auguri a tutte loro. E allora come fare degli auguri speciali ad una donna speciale? Delle volte può essere davvero complicato trovare le parole giuste e le frasi perfette per fare degli auguri particolari. In questo articolo vi facciamo risparmiare un po’ di fatica e vi proponiamo alcune bellissime immagini pensate proprio per la festa delle donne da poter mandare su Whatsapp e sui social network.

Festa della donna: ecco le immagini più belle per fare degli auguri molto speciali

Che siate degli uomini o delle stesse donne, l’8 marzo non dimenticatevi di fare gli auguri a tutte le donne speciali della vostra vita. E se non lo potete fare gli auguri dal vivo perché siete lontani, potete inviare delle foto alle vostre donne. Un modo sicuramente molto carino per farle sentire speciali. Potete inoltrare queste immagini su Whatsapp, su Facebook ma anche su Instagram. Ecco qui di seguito alcune delle immagini per fare gli auguri della festa della donna:

Auguri festa della donna: immagini per ogni gusto ed esigenza da mandare l’8 marzo

Come avete potuto vedere esistono davvero tante immagini per fare gli auguri per la festa delle donne. La scelta spetta solo a voi. Tra le immancabili mimose, simbolo tradizionale dell’8 marzo, e le romantiche rose rosse, qual è la vostra esigenza? Auguri semplici per una collega, auguri simpatici per un’amica, auguri pieni d’affetto per la propria mamma, nonna, sorella o zia! E ovviamente auguri romantici per la propria dolce metà. Non resta che a voi scegliere l’immagine perfetta a seconda del gusto e dell’esigenza. L’importante è fare gli auguri a tutte le donne con sincerità e rispetto!