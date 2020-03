Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Bilancia: arrivano buone proposte e l’amore va bene

Con l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 della bilancia, possiamo scoprire cosa succederà ai nati sotto questo segno in amore, lavoro e salute. A quanto pare le stelle sono dalla parte della bilancia, sia nel lavoro, dove arriva una buona proposta, che in amore. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Scopriamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 della bilancia: cosa accadrà in amore, lavoro e salute?

Amore – In ambito sentimentale la bilancia su un bel transito di Venere che non si limita a questo mese ma andrà avanti ancora per un bel po’. Dunque la gestione dell’amore diventa decisamente positiva e si possono superare anche problemi del passato, andando avanti. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 della bilancia ci fa sapere che le coppie forti hanno potuto affrontare e superare momenti non semplici. Ora le cose migliorano e diventano più facili, arrivano cambiamenti importanti, anche riguardanti una casa. Se in questo periodo arriva qualche soldo in più, si dovranno affrontare delle spese negli ultimi giorni. Saturno è una tona stonata, in quanto dissonante per la bilancia. Questo crea problemi laddove uno dei due ha voglia di ufficializzare un rapporto ma l’altro non ne è convinto. Ci sono casi in cui i parenti vanno contro un matrimonio o una convivenza, ritardandoli.

Lavoro – In ambito lavorativo lo splendido aspetto di Marte e Venere aiuta davvero molto i nati sotto questo segno. E’ una bella fase, migliore rispetto a inizio anno, e verso il 16 non si esclude l’arrivo di una buona proposta. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 della bilancia ci dice che questo è il momento per farsi valere tagliando anche i ponti con situazioni che non interessano più. E’ tempo di prendersi qualche soddisfazione. Attenzione all’ambiente in cui si lavora perché possono esserci tensioni e rivalità in un gruppo. Questo segno ha faticato molto nell’ultimo periodo. Tutto diventa più semplice dopo il 19 del mese. Attenzione però a qualche problema economico, soprattutto se riguarda la casa. Non c’è da fidarsi delle persone in questo senso, meglio controllare bene carte e documenti.

Salute – Un momento di forza caratterizza la vita della bilancia in questo periodo dell’anno. Questo incide su tutti gli ambiti della vita dei nati sotto questo segno, come vi abbiamo già detto. Intorno al 7 del mese si potrà risolvere un problema di tipo personale. Le stelle di aprile 2020 della bilancia ci dice che c’è maggiore serenità e allegria.