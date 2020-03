Meghan Markle con un outfit tutto da copiare, accolta a Londra tra gli applausi (Foto)

Da qualche giorno Meghan Markle è tornata a Londra e ancora una volta i suoi outfit ricevono consensi (foto). E’ più bella che mai e per un’occasione non prevista tra le sue visite ufficiali si è presentata con un look casual chic da applauso. Per Meghan Markle una visita a sorpresa in una scuola a est di Londra e l’ex duchessa è stata accolta da mille applausi degli studenti. Per lei una autopromozione perfetta, su Instagram tante le sue foto della giornata. L’accoglienza a Londra nel suo primo impegno accanto ad Harry non era stata il massimo ma alla Robert Clack Upper School di Dagenham nel giorno sella Festa della donna è stata osannata come una vera diva. Con la coppia non c’è il piccolo Archie, la scelta per Harry e Meghan Markle di lasciarlo nella loro nuova casa in Canada. Così la bellissima mamma ne ha approfittato per parlare in pubblico anche del suo bebè. E’ soddisfatta del suo nuovo percorso, è lei stessa a caricare sul suo profilo social il video tra gli alunni entusiasti di poterla conoscere.

PERFETTO IL NUOVO LOOK DI MEGHAN MARKLE

Se in Canada è più difficile fotografarla, a Londra non mancano gli scatti con tutti i suoi outfit. Meghan Markle è tornata non solo per difendere le donne; indirettamente detta di nuovo la moda, le tendenze del momento. Pantaloni neri alti in vita che lasciamo scoperte le caviglie ma questa volta non sono aderenti. Top bianco, giacca morbida che copre i fianchi, l’immancabile tacco alto ma le scarpe diventano bicolore e con il cinturino.

i riflettori sono tutti puntati sull’ex attrice, non c’è più alcun paragone da sostenere, l’uscita di scena adesso è in gran stile. Harry e Meghan oggi partecipano alle celebrazioni del Commonwealth Day, il loro ultimo dovere regale, l’incontro più atteso.