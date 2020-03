Anche Luciana Littizzetto lancia una raccolta fondi: aiuti per il Piemonte

Anche Luciana Littizzetto lancia una raccolta fondi per il Piemonte per combattere l'emergenza coronavirus

In questi giorni si moltiplicano le iniziative dei personaggi del mondo dello spettacolo ma non solo. Da Chiara Ferragni a Fedez che con la loro raccolta fondi per il San Raffaele hanno ricevuto quasi 4 milioni di euro in donazioni, alle varie società sportive, passando per imprenditori come Giorgio Armani o Iginio Massari. Ma è soprattutto la gente comune che, spinta da queste iniziative rende le raccolte fondi molto positive, in queste ore complicate per tutti.

Oggi vi parliamo, per dare una mano anche nel nostro piccolo e pubblicizzarla, della campagna fondi lanciata da Luciana Littizzetto per il Piemonte che, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è la regione maggiormente colpita dall’emergenza coronavirus.

ANCHE LUCIANA LITTIZZETTO LANCIA UNA RACCOLTA FONDI

“Ciao a tutti la situazione è abbastanza complicata e dobbiamo dare tutti una mano. Ho pensato di fare una raccolta fondi per aiutare l’unità di crisi del Piemonte” ha detto Luciana Littizzetto. “Se vi fidate di me, fate una donazione a partire da 20 euro, comincio io con 20 mila euro, io faccio da garante. La campagna si chiama riprendiamo fiato, conto su di voi, ce la faremo” ha commentato Luciana che ha spiegato tutto quello che al momento manca in regione per poter dare una mano. Lancia quindi la sua campagna:

RIPRENDIAMO FIATO! Questo è il nome della campagna che ho deciso di far partire per aiutare l’unità di crisi della Regione Piemonte. Ho sentito il Responsabile il Dottor Raviolo, che mi ha detto che servono: – dispositivi di protezione individuale per medici e sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus – attrezzature per allestimento di posti in terapia intensiva e sub intensiva – mezzi e barelle ad alto e bio contenimento. Se vi fidate di me, faccio da garante! Ho iniziato con la mia donazione! Adesso tocca a voi! Insieme possiamo farcela

Per chi volesse donare, qui trova i dettagli