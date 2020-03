Eleonora Brigliadori si ribella e grida al complotto, non ha paura del coronavirus ed esce

Inevitabile che Eleonora Brigliadori si schierasse dalla parte opposta di chi segue le regole per l’emergenza sanitaria contro il coronavirus ma sui social sembra davvero pronta alla battaglia. Per fortuna la seguono in pochissimi ma sono sorprendenti la forza e la fantasia che aggiunge. Il suo orrore è esploso dal primo annuncio del Presidente Conte, per Eleonora Brigliadori parole false che hanno calpestato la libertà di tutti. Certo, i punti di vista da cui osservare un fatto sono tanti e di certo la nostra libertà è limitata ma l’ex conduttrice sembra non comprenderne la motivazione. La Brigliadori va oltre, è convinta che il nostro Paese in questo modo verrà svenduto “peggio della Grecia”, che gli italiani da quel discorso sono diventati “50 milioni di schiavi”. Non esiste nessun allarme e ne è sicura così tanto da non avere un minimo di paura di ammalarsi, evidentemente né per lei né per i suoi cari, né un minimo di rispetto nei confronti di chi rischia davvero la vita perché fragile, perché impegnato in ospedale a curare i contagiati.

L’ORRORE DI ELEONORA BRIGLIADORI CI FA RABBRIVIDIRE

“Samo tutti schiavi del potere economico Ma io dico no io mi ribello. Il mio lavoro è quotidiano nella verità nella libertà nella conoscenza quest’uomo che senza meriti è diventato presidente del consiglio non ha la mia stima e non ce l’ha nessun politico in questo momento io mi ribello!!! Io uscirò quando e dove vorrò e incontrerò tutte le persone che devono rincuorare le proprie forze nella libertà soprattutto in questo momento perché hanno chiuso le chiese ma l’anima umana Non può essere chiusa!!!”. Ovviamente i suoi post sono pieni di commenti negativi, di attacchi nei suoi confronti ma Eleonora prosegue e vede complotti ovunque.

“Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici per le forze dell’ordine per i soldati che sono arrivati in Italia… tutti senza mascherine… loro no!!! Loro non hanno paura??? oppure c’è qualcos’altro che non ci dicono??? oppure vogliono solo che siamo noi terrorizzati per poterci poi spolpare meglio???” è il suo ultimo post su Facebook ma non sarà l’ultimo, i complotti per lei possono essere in ogni scelta e parola.