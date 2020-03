Frasi divertenti per la Festa del Papà: le migliori citazioni

Per la Festa del Papà tornano utili alcune frasi divertenti, che ci possono aiutare a strappargli un sorriso. Quest’anno sorprendetelo con auguri simpatici e spiritosi. Il 19 marzo rappresenta l’occasione giusta per rendere il proprio babbo un grande protagonista. D’altronde stiamo parlando di una delle figure che resteranno per sempre tra le più importanti della nostra vita. Spesso trovare le parole giuste per scrivere un pensiero è difficile. Proprio per tale motivo abbiamo scelto di individuare le frasi più divertenti da inviare o scrivere su un bigliettino per la Festa del Papà.

LE FRASI PIÙ DIVERTENTI PER LA FESTA DEL PAPÀ: COME SORPRENDERLI IL 19 MARZO 2020

Non possiamo dimenticare di scrivere un biglietto di auguri per la Festa del Papà. Che sia il testo di un messaggio, di un post sui social o di un bigliettino, il vostro pensiero deve sorprendere il vostro papà. Non scriviamo le classiche frasi che vengono solitamente utilizzate per questa ricorrenza, ma scegliamo piuttosto delle citazioni che hanno la capacità di strappare una bella risata ai nostri papà. Anche con una frase divertente è possibile dimostrargli quanto ci tenete a lui e quanto gli volete bene. Chiaramente dovete tenere conto dei gusti e del carattere della persona a cui avete deciso di dedicare queste citazioni divertenti per la Festa del Papà. Infatti, se è un uomo troppo permaloso meglio scegliere una frase più dolce. Il 19 marzo 2020 si avvicina e non potete non iniziare a prepararvi a scrivere un messaggio di auguri originale.

FESTA DEL PAPÀ 2020: LE FRASI DIVERTENTI DA DEDICARE

Vi abbiamo già indicato qualche idea regalo simpatica per sorprendere il vostro babbo, ora vi segnaliamo le citazioni migliori per strappargli una bella risata. In molti momenti della nostra vita è stato proprio il vostro papà a farvi ridere con delle battute divertenti e, attraverso queste frasi, potrete ricambiare. Usando un tono ironico riuscirete comunque a dimostrargli quanto ci tenete a lui. Infatti, non potrà non apprezzare questa idea carina. Potete scegliere se utilizzare queste citazioni per un biglietto di auguri o per un messaggio. Vediamo ora insieme quali sono le frasi divertenti più belle per la Festa del Papà 2020.

Caro papà, è proprio vero che se non ci fossi stato nella nostra vita avremmo dovuto inventarti. Io poi ti rifarei proprio così come sei adesso. Certo, bisognerebbe avvisare la mamma, perché secondo me non sarebbe tanto d’accordo! Tanti auguri!

Tanti auguri al papà migliore del mondo… Che poi è anche l’unico che ho! Buona Festa del papà!

Caro papà, chi ti invita ad essere gentile con me fa bene: sarò io un giorno a scegliere la tua casa di riposo! Auguri!

Come diceva quel detto… non esiste un grande papà senza un grande figlio, vero? Sì, so già che sei d’accordo: non c’è bisogno di rispondermi!

Caro papà, so che il regalo non è granché, ma purtroppo per comprarlo ho solo la paghetta che mi dai! Ricordatene il prossimo anno… Intanto accontentati di questo biglietto con cui ti esprimo tutto il mio amore. Auguri!

Ed ecco arrivato il momento in cui il figlio migliore del mondo fa gli auguri al papà migliore del mondo! Sul secondo però permettimi dia vere qualche dubbio, ok?

Con la Festa del Papà si festeggia l’importanza del padre in ogni famiglia e io voglio augurarti davvero che… Va beh dai lasciamo perdere: lo so che aspetti questa festa solo per mangiare a più non posso… Quindi, papi, tanti auguri e non ingozzarti!