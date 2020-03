Chiara Ferragni striglia Vanessa Hudgens dopo quello che l’attrice ha detto sul Coronavirus

Vanessa Hudgens, probabilmente più nota a tutto il pubblico come la Gabriella di High School Musical, ha fatto delle affermazioni riguardo al Coronavirus in una recente diretta sui social network. L’attrice ha affermato, di fronte a centinaia e centinaia di fan in giro per il mondo, che le misure prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19 sono delle cavolate. Ma la Hudgens non si è certo fermata qui, anzi. Dopo la diretta di Instagram di Vanessa si è scatenata la polemica e a rispondere alle parole dell’ex stellina di Disney Channel è stata pure la nostra Chiara Ferragni. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Vanessa Hudgens parla del Coronavirus in una diretta Instagram e sorprende tutti

Che cosa ha detto Vanessa Hudgens riguardo al Coronavirus? “Mi sembrano tutte delle grandi cavolate” ha esordito la nota attrice in diretta su Instagram. “Mi dispiace. Si tratta di un virus, lo capisco e lo rispetto. Ma al tempo stesso, anche se qualcuno se lo prende… Sì, le persone moriranno ed è terribile ma è inevitabile” ha così affermato Vanessa Hudgens a proposito dell’emergenza sanitaria. “Non so… Forse non dovevo dirlo” ha poi affermato poi l’ex protagonista di High School Musical. E forse la Hudgens non ha tutti i torti ma si è resa conto un po’ tardi delle sue affermazioni. Dopo le sue parole, infatti, in molti non hanno ben preso l’idea dell’attrice. Tra chi si è lamentato c’è pure l’imprenditrice digitale nostrana Chiara Ferragni che ha strigliato Vanessa Hudgens. Vediamo che cosa ha detto Chiara dopo le parole dell’attrice!

Chiara Ferragni contro Vanessa Hudgens dopo le parole sul COVID-19: poi le difese

Sappiamo tutti quanto Chiara Ferragni stia seguendo attivamente la vicende legate al Coronavirus. Dalle donazioni per rafforzare la terapia intensiva, fino ai concerti dal balcone insieme al marito Fedez per distrarre la gente a casa. Adesso l’influencer è intervenuta contro l’attrice Vanessa Hudgens dopo quanto ha affermato quest’ultima. “Vanessa Hudgens, per favore, questo è un messaggio sbagliato da condividere. Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno sta isolato in casa“ sono state le parole di Chiara Ferragni. “Ancora una volta questo non riguarda la mortalità ma il numero grande di persone che possono ammalarsi contemporaneamente. Se avessero bisogno di andare in ospedale, nessun paese sarebbe pronto a ricoverale tutte“ ha affermato l’imprenditrice digitale contro Vanessa Hudgens.

La risposta dell’attrice non è poi tardata ad arrivare. “Ieri ho fatto una diretta Instagram e mi sono resa conto oggi che alcuni dei miei commenti sono stati giudicati senza tenere conto del contesto“ ha affermato Vanessa Hudgens dopo le parole di Chiara Ferragni e di altri utenti sul web. “Si tratta di un momento folle e sono chiusa a casa… Quello che spero stiate facendo voi in quarantena, tenendovi in salute e al sicuro. Non sottovalutate la situazione in alcun modo. Io sono a casa, rimanete anche voi” si è difesa Vanessa Hudgens chiarendo meglio la sua posizione.