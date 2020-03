Fedez ferma le dirette social, accoglie l’appello di Beppe Fiorello

Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni con le loro dirette live, le dirette dal balcone, insieme ad amici come Emma Marrone, Andrea Bocelli e altri hanno proseguito la raccolta fondi fieri di come tantissimi hanno risposto con le donazioni, adesso però è tempo di fermarsi nel rispetto delle vittime del Coronavirus. Non si fermano certo le donazioni, il lavoro di tutti per salvare gli ammalati, per costruire nuove terapie, per fare il possibile per arginare il contagio del virus, per salvare più persone possibili. Fedez ha però deciso di interrompere le dirette dal suo profilo social, ovviamente Chiara Ferragni è del suo stesso parere. Dopo l’appello di Beppe Fiorello non sono gli unici a desiderare il silenzio per partecipare al dolore di chi sta pagando un prezzo troppo alto. Una sospensione doverosa e sentita, poi ci sarà il tempo di riprendere tutto ciò che adesso appare uno show. Sarà necessario riprendere quei concerti per sensibilizzare tutti alla donazione e non solo per fare compagnia a chi è solo a casa.

CHIARA FERRAGNI APPROVA LA DECISIONE DEL MARITO

“Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa” è il post con cui l rapper ha avvisato tutti. Fedez ci ha fatto ballare con Emma Marrone, ci ha emozionato con Andrea Bocelli, ha divertito tutti ma sta anche facendo molto altro.

Chiara Ferragni ammette che pur restando positiva ha dei momenti in cui non può fare a meno di piangere, giusto fermarsi per qualche giorno ma siamo tutti nella stessa situazione.

Anche Antonella Clerici e altri personaggi famosi hanno accolto la richiesta di Beppe Fiorello di rispettare qualche giorno di silenzio, sperando che nel frattempo arrivino notizie migliori.