Pronovias dona abiti da sposa alle eroine che lavorano in prima linea contro il COVID-19

Pronovias è un marchio molto noto a livello mondiale nel settore bridal di lusso. E tante ragazze hanno sognato di indossare un abito da sposa a marchio Pronovias per il giorno del si! Il brand ha deciso di donare degli abiti da sposa a tutte le future spose che lavorano negli ospedali ai tempi dell’emergenza legata al Coronavirus. Si chiama The Heros Collection, la bellissima idea di Pronovias. All’inizio dell’anno questa stessa iniziativa di Pronovias era stata proposta pure in Cina. Proprio in Cina sono stati già donati moltissimi e bellissimi abiti da sposa alle dottoresse e alle infermiere che lavorano in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria e che sono prossime al matrimonio. Andiamo a vedere come è nata questa idea e che cosa ha detto Pronovias a tal proposito.

Pronovias regala abiti da sposa alle future mogli che lavorano negli ospedali

Alessandra Rinaudo, la direttrice artistica di Pronovias, ha parlato dell’iniziativa del brand. “È per me un onore mostrare il mio impegno e accrescere la consapevolezza nei confronti di queste donne che stanno facendo tutto il possibile per superare la pandemia. L’amore vince su tutto” si legge su Elle. La Rinaudo ha parlato di quanto queste donne siano forti e coraggiose definendole delle paladine inarrestabili. D’altronde come dar torto alla direttrice artistica del gruppo di Pronovias.

Pronovias premia le donne che lavorano negli ospedali al tempo del Coronavirus

Anche la CEO di Pronovias è voluta intervenire per parlare dell’iniziativa lanciata dal brand. “Gratitudine del gruppo nei confronti di queste eroine che lavorano senza sosta negli ospedali di tutto il mondo mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri” ha affermato Amandine Ohayon. “Donare i nostri abiti da sposa a delle donne meravigliose è il minimo che possiamo fare per portare gioia e felicità al loro matrimonio, facendole sentire stupende e impeccabili” ha aggiunto la CEO di Pronovias.

Tutte le future spose che lavorano in ospedale per fronteggiare l’emergenza sanitaria potranno ricevere il vestito da sposa gratuito entro agosto di quest’anno.