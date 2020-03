Andrea Iannone: “Siamo ciò che siamo in grado di sopportare” è il suo messaggio

Non è un bel periodo per nessuno e vip come Andrea Iannone cercano di infondere forza a chi li segue sui social. Il momento rende tutto complicato per tutti, anche lui non nasconde che la vita l’ha messo a dura prova, i cambiamenti che lo riguardano sono vari; non entra nel dettaglio ma si comprende che nelle sue parole c’è un po’ di tutto, tutta la sua vita. “Non sono arrabbiato” inizia così il post di Iannone, lo scrive a grandi lettere e subito dopo aggiunge la frase che più ci ha colpito: “Siamo ciò che siamo in grado di sopportare”, niente di più vero. Confessa che è non è un momento facile parlando soprattutto delle vicende che l’Italia sta vivendo e sopportando ma per lui c’è anche altro. “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare” e la sua reazione è stata quella di chi è in grado di sopportare.

ANDREA IANNONE IL CAMBIAMENTO DIVENTA UN’OPPORTUNITA’

“Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice”. E’ felice perché riceve migliaia di messaggi ogni giorno, perché in tanti lo sostengono. “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi” è il suo piccolo sfogo ma subito riprende con forza il suo messaggio.

“Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme.

Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada. Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!“. Bravo Andrea!

