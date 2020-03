Lutto per Andrea Mainardi, è Antonella Clerici a dare la dolorosa notizia

E’ morto il papà di Andrea Mainardi, un lutto che se possibile diventa ancora più doloroso in questo periodo drammatico per tutti ma soprattutto per chi deve dire addio a una persona cara. E’ stata Antonella Clerici a dare la triste notizia, sui social il dolore che purtroppo può essere accompagnato solo da un abbraccio a distanza. “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi… un grande dolore… ti abbraccio forte Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. Un legame forte quello tra i due, un’amicizia che Antonella e Andrea hanno rinnovato anche nel giorno del matrimonio dello chef. Proprio in quel giorno l’assenza del padre si era fatta sentire ancora di più, il giorno del sì è stata la conduttrice a leggere la lettera che il papà aveva scritto per suo figlio.

E’ MORTO IL PADRE DI ANDREA MAINARDI

Non bastano le paure, le preoccupazioni e le sofferenze che trascina con sé il coronavirus, purtroppo c’è anche tutto il resto, c’è anche altro dolore, c’è la vita che prosegue, non si ferma come invece dobbiamo fare tutti adesso.

Non c’è un tempo giusto per dire addio a un genitore, non c’è mai un momento adatto per sentirsi pronti a lasciare andare un padre ma possiamo solo abbracciare anche noi a distanza Andrea Mainardi. Non è possibile faro altro, questo maledetto virus blocca tutto e tutti, non permette gli abbracci in un momento in cui ci sarebbe bisogno di tanto affetto. Speriamo che ad Andrea arrivi lo stesso e che possa accompagnare suo padre nell’ultimo viaggio.

Un altro lutto nella storica famiglia de La prova del cuoco, quella di Antonella Clerici, pochi giorni è volato via anche il papà di Daniele Persegani.