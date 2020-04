Domenica delle Palme appuntamenti in tv e streaming: orari delle messe in Italia

Sarà una domenica delle Palme molto diversa dal solito quella che ci apprestiamo a vivere. Nel Vangelo l’entrata di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla, tra rami di ulivo e palme. Oggi invece tutti nelle nostre case, ad ascoltare la Parola di Dio che arriva in diretta tv o in streaming, per la prima volta nella storia. Nessuna benedizione pubblica, nessuna messa con i fedeli. Una domenica delle palme di silenzio all’esterno ma che può essere celebrata, ascoltando la Santa Messa nelle nostre case, in famiglia.

Tanti i modi di poter seguire la Santa Messa oggi 5 aprile 2020 per celebrare la domenica delle Palme. In ogni parrocchia i sacerdoti celebreranno la Santa Messa in streaming, come stanno facendo da ormai quasi un mese, sarà quindi possibile seguire la celebrazione sul cellulare o su un pc. In altri casi sarà anche possibile ascoltare la Santa Messa in Radio. Alle 11 la Rai manderà in onda la Santa Messa con Papa Francesco per una domenica delle Palme in diretta da Roma.

Ma vediamo tutte le celebrazioni, che si potranno seguire in tv dopo le 10 del 5 aprile 2020.

DOMENICA DELLE PALME IN TV E STREAMING: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 5 APRILE 20202

SANTA MESSA ORE 10,30-Il cardinale Matteo Zuppi celebra l’Eucaristia nella cattedrale di San Pietro a Bologna (diretta: E’Tv- Rete7-Trc-Radio Nettuno-streaming su 12porte)

A Reggio Emilia in Cattedrale celebra il vescovo Massimo Camisasca: diretta su Telereggio (canale 14 del digitale terrestre) e Teletricolore (canale 10), streaming sul canale YouTube del settimanale diocesano La Libertà Tv (raggiungibile anche dal sito web diocesi.re.it), Facebook La Libertà.

Dalla Cattedrale di La Spezia la Messa del vescovo Luigi Ernesto Palletti in diretta su TeleLiguria Sud.

SANTA MESSA ORE 11– La Messa del Papa in San Pietro, seguita dall’Angelus alle 12, viene trasmessa da Raiuno.

Dal Duomo di Milano ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre) manda in onda la Messa dell’arcivescovo Mario Delpini (anche su Telenova, al canale 14, Radio Marconi e sul canale Youtube di Chiesadimilano).

Nel Duomo di Carpi celebra l’amministratore apostolico Erio Castellucci in diretta su TvQui.

A Piacenza la Messa che il vescovo Gianni Ambrosio celebra nella cappella del Palazzo vescovile va in onda su Telelibertà e su Diocesipiacenzabobbio.org.

A Spoleto la Messa dell’arcivescovo Renato Boccardo (Facebook: SpoletoNorcia; Youtube: Archidiocesi Spoleto Norcia)

L’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova Giuseppe Fiorini Morosini celebra la Messa diffusa via streaming dalla pagina Facebook de L’Avvenire di Calabria e su ReggioTv (canale 14 del digitale terrestre).

SANTA MESSA NEL POMERIGGIO ORE 17

Messa in diretta da Susa presieduta dall’arcivescovo di Torino Nosiglia, che è anche amministratore apostolico della diocesi (su Youtube dal sito della diocesi di Torino)

SANTA MESSA ORE 18

L’arcivescovo di Modena-Nonantola Castellucci presiede la Messa in Duomo. Diretta tv su Trc e TvQui.

SANTA MESSA ORE 19

Tv2000 trasmette la Messa celebrata da don Emanuele Albanese al Divino Amore.

QUI IL SUSSIDIO PER SEGUIRE LA SANTA MESSA DELLE PALME

