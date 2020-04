Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Bilancia: stelle importanti, no all’agitazione nelle relazioni

Cosa ci dice l’oroscopo della bilancia di maggio? Che tipo di mese sarà? A svelarcelo è direttamente l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che ci spiega che mese sarà maggio per i nati sotto questo segno zodiacale. Come andrà in amore, lavoro, salute? In amore, ci sono buone notizie. Nel lavoro il pensiero andrà principalmente sull’economia. Per la salute e il benessere, invece, si consiglia più tempo libero e più attenzione a se stessi. Ma andiamo a vedere meglio, e nel dettaglio, che tipo di mese sarà maggio per i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2020 per il segno della bilancia: come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Per i bilancia, rispetto a quanto accaduto negli altri mesi, va meglio in zona sentimenti secondo l’oroscopo di Paolo Fox. I nati sotto il segno della bilancia devono comunque evitare agitazioni nella storia d’amore per evitare quindi complicazioni. Se si decide di chiudere una relazione c’è poi il rischio di trovarsi pentiti più in là. Per chi vorrebbe avere un figlio, il fatto di rimandare questa cosa può essere legato non solo a dei problemi di carattere ed emotività ma anche per altre situazioni. I nati sotto il segno della bilancia devono poi fare attenzione alle amicizie. Il motivo? Secondo Paolo Fox potrebbero nascondere della passione e magari anche un grande amore. Tra il 23 e il 24 tempo di grandi emozioni per i nati sotto il segno della bilancia.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Bilancia in coppia con gli altri segni: come sarà l’amore

Lavoro – Il pensiero dei bilancia è spesso e volentieri puntato sull’economia. Nonostante potrebbero esserci delle scadenze difficili da gestire per i nati sotto questo segno dello zodiaco, quello in questione non sarà comunque un anno povero, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. I nati sotto il segno della bilancia potrebbero essere non d’accordo con determinate scelte, bisogna fare attenzione. E a maggior ragione se si tratta della stipulazione di un nuovo contratto. A parte ciò comunque i bilancia riusciranno ad ottenere quello che vogliono ma bisogna tenere lo stesso gli occhi aperti a non mettersi contro chi non ci si può permettere di farlo.

Salute – I nati sotto il segno della bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2020, devono ritrovare la propria libertà. Nella vita, si sa, c’è il dovere da rispettare. Ma delle volte bisogna concentrarsi su altro. Maggio, per i bilancia, è il momento giusto per dedicarsi anche al piacere e quindi a se stessi.